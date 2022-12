Helene Fischer-Fans fällt bei dieser Aussage alles aus dem Gesicht: „Gibt nur eine Sache, die besser ist“

Anfang Dezember machte Helene Fischer schon fast eingefleischten Influencerinnen Konkurrenz, in dem täglich ein neuer Beitrag von ihr auf Instagram erschien. An Tag neun war das kurze Glück dann aber auch schon wieder vorbei und die Fans der Sängerin guckten wieder in die Röhre. Wirklich viel gibt Helene Fischer normalerweise nämlich nicht auf Social-Media von sich preis.

Umso größer ist die Begeisterung, wenn der Schlagerstar mal wieder im TV zu sehen ist. Thema wurde sie jetzt ganz überraschend beim „Sat.1.-Jahresrückblick“ am Mittwochabend (21. Dezember). Hier tritt Helene Fischer zwar nicht auf, beschäftigt das Publikum und Moderator Jörg Pilawa aber trotzdem.

Helene Fischer plötzlich Thema beim „Sat.1-Jahresrückblick“

Jörg Pilawa hat eingeladen und seine prominenten Gäste sind erschienen. Der Moderator schaut zurück auf ein turbulentes Jahr, indem auch Musik eine Rolle gespielt hat. Und darum soll sich auch gleich das erste Spiel drehen. Es geht um Songs, die 2022 zum Hit wurden und von zwei Zuschauern erraten werden sollen.

Das Problem: Die Töne kommen nicht etwa vom Band, sondern entstehen in Eigenregie. Linda Zervakis, Marcel Reif, Smudo, Alvaro Soler und Andrea Kiewl sitzen mit Rassel, Pfeife und Kinderklavier auf der Couch und geben Stücke wie „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers oder „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba zum besten.

Die Freiwilligen sollen erraten, worum es sich handelt, um am Ende „eine große Überraschung“ entgegenzunehmen, wie Pilawa verrät. Was sich dahinter verbirgt, überlässt er zunächst einmal der Vorstellungskraft der Ratenden. Und hier kommt Helene Fischer ins Spiel. Denn die anwesende Zuschauerin wittert bereits ihre große Chance durch ihren spontanen Auftritt ordentlich abzuräumen, und zwar in Form von Konzertkarten.

Helene Fischer-Fan bekommt Ersatzgeschenk

„Du hättest gerne Helene Fischer?“, fragt Jörg Pilawa noch einmal nach. Mit ihrem Wunsch dürfte sie nicht alleine sein, immerhin sind die Tickets zur Tour der Sängerin heiß begehrt. Pilawa verspricht aber: „Du kriegst noch etwas Besseres.“

Mehr News:

Als das Quiz ausgespielt ist, winkt erneut die Aussicht auf die begehrten Helene Fischer-Karten. Dann folgt die Enttäuschung als Pilawa mit einem Augenzwinkern verkündet: „Es gibt nur eine Sache, die besser ist als Karten für Helene Fischer – der Sat.1-Weihnachtspulli.“

Bei dieser Aussage dürften echte Fischer-Fans laut aufschreien. Immerhin ist ein Auftritt der Sängerin nicht mal im Ansatz mit einem schnöden Weihnachtspullover zu vergleichen. Aber – bevor Helene im März 2023 ihren Tourauftakt feiert, sind erst einmal noch drei Monate Winter, da könnte so ein Pullover gerade rechtzeitig kommen …