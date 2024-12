Helene Fischer offen: „Freue mich so sehr, dass ihr sie endlich sehen könnt“

Sie ist eine der größten Sängerinnen dieses Landes, eine der erfolgreichsten Musikerinnen Europas – Helene Fischer. Die Schlagerkönigin ist ein Phänomen, schafft sie es doch immer wieder, mit ihren Songs, ihren Alben, ihren Tourneen neue Rekorde zu erzielen. Und auch die diesjährige „Helene Fischer Show“, die das ZDF wie gewohnt am ersten Weihnachtstag um 20.15 Uhr ausstrahlt, dürfte in Sachen Gäste und Quote neue Maßstäbe setzen.

Robbie Williams, Florian Silbereisen, Hape Kerkeling oder Reinhard Mey – lange nicht mehr war die Gästeliste der „Helene Fischer Show“ so prominent besetzt, wie in diesem Jahr. Man darf also gespannt sein, wie die Reaktion der Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Weihnachtsspektakel ausfallen wird. Helene Fischer selbst jedenfalls ist bereits in heller Vorfreude.

Helene Fischer freut sich auf ihre ZDF-Show

„Es ist wieder soweit: Heute Abend kehrt meine Show zurück!

Ich freue mich so sehr, dass ihr sie endlich sehen könnt – es war eine unglaubliche Reise, voller Emotionen und magischer Momente“, so die 40-Jährige via Instagram.

Helene weiter: „Ein riesiges Dankeschön geht an mein wundervolles Team – vor und hinter den Kulissen. Eure Leidenschaft, Kreativität und Hingabe haben diese Show wieder einmal zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke auch an meine großartigen Tänzerinnen und Tänzer, die mit ihrer Energie immer wieder die Bühne zum Leuchten bringen – ohne euch wäre es nur halb so schön. Liebe euch alle. Und an meine Creative Directors, die sich jedes Jahr selbst übertreffen und mit ihren Visionen immer wieder weitere Showmeilenstein setzen. Ich bin unendlich dankbar, euch alle an meiner Seite zu wissen.“

Die Fans jedenfalls sind bereits ganz gespannt: „Das wird spitze“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Ich hatte so viele Highlights in diesem Jahr und du warst das größte davon.“