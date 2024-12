Kumpel von „Helene Fischer Show“-Star verrät: „Schämen uns für nichts“

Es ist die größte Show im deutschen Fernsehen: Die „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten. Jahr für Jahr schafft es die Schlagerkönigin Weltstars in die Düsseldorfer Messehalle zu locken und mit ihnen gemeinsam den Menschen vor den TV-Geräten ein musikalisches Weihnachtsfest zu schenken.

Auch in diesem Jahr haben es Helene Fischer und das ZDF geschafft, die Creme de la Creme der Unterhaltung in die NRW-Landeshauptstadt zu lotsen. Wir sind im Liveblog für dich dabei.

Die „Helene Fischer Show“ im Liveblog

16.45 Uhr: Neben Superstars wie Robbie Williams oder Florian Silbereisen war er eher ein Newcomer, dennoch schaffte es der Stuttgarter Popsänger Gregor Hägele die Fans bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ zu begeistern. Seine sanfte Stimme und sein sympathisches Auftreten sprang auf das Publikum über.

Und wie nun Videos aus dem Backstage-Bereich zeigen, hatte der 23-Jährige auch abseits der Bühne richtig Spaß. Ein Video veröffentlichte nun Kumpel Paul Bunne via Instagram. „Ich komme nicht drauf klar, mein Kumpel Gregor ist einfach in der ‚Helene Fischer Show‘ aufgetreten“, jubelt er, während er gemeinsam mit Gregor durch die Messehalle tanzt. „Die Musik von Helene war im Hintergrund einfach so ansteckend. Ich glaube, das ist eine Sache, die Gregor und ich gemeinsam haben – dass wir uns einfach für nichts schämen.“

Die Gäste der ‚Helene Fischer Show 2024‘:

Marianne Rosenberg

Giovanni Zarrella

Alvaro Soler

Reinhard Mey

Maite Kelly

Ayliva

Hape Kerkeling

Alina

Gregor Hägele

Robbie Williams

Michael Kessler

Florian Silbereisen

Nino de Angelo

David Garrett

Andre Schnurra

Emilio Piano

Davina Michelle

Warum auch, er war schließlich nicht der einzige, der bei der „Helene Fischer Show“ das Tanzbein schwang.