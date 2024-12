„Helene Fischer Show“-Gast Hape Kerkeling packt aus: „Er hat mich da reingequatscht“

Er war eine der großen Überraschungen der „Helene Fischer Show“: Hape Kerkeling. Lange Zeit war der Komiker nur selten in der Öffentlichkeit anzutreffen, der gebürtige Recklinghäuser hatte sich rar gemacht. Doch dann folgten gleich mehrere Auftritte in kürzester Zeit.

Während er bei der „Helene Fischer Show“ sein Gesangstalent unter Beweis stellte – Hape Kerkeling sang zusammen mit der Schlagerkönigin die ruhige Nummer „Wenn der Vorhang langsam“ fällt, sorgte er bei seinem Auftritt in der WDR-Sendung „Kölner Treff“ mit einer launigen Anekdote für Lacher.

Hape Kerkeling tritt bei der „Helene Fischer Show“ auf

Hatte ihn doch Moderatorin Susan Link auf seinen Instagram-Auftritt angesprochen. Der, so Kerkeling, sei jedoch dem Zufall geschuldet. „Ich saß vor knapp vier Wochen mit meinem alten Kumpel Otto Waalkes zusammen, und er sagt: ‚Ja, ich habe gesehen, du hast gar keinen Insta-Kanal. Ich habe einen Insta-Kanal, das musst du auch machen’“, berichtet der 60-Jährige.

Und zunächst einmal stand er der Idee auch ablehnend gegenüber, er kenne sich damit ja gar nicht aus, doch Otto blieb hartnäckig. Und so richtete die Comedy-Legende höchstselbst den Instagram-Account von Hape Kerkeling ein. „Mehr oder weniger hat Otto mich da reingequatscht“, so Kerkeling ganz offen, „und jetzt habe ich das an der Backe und muss irgendwie alle drei Tage lustige Adventsvideos und irgendwas … anstrengend ist das, das wusste ich gar nicht.“

Dennoch, der Aufwand scheint sich zu lohnen. Hat der Instagram-Kanal von Hape Kerkeling doch mittlerweile schon über 400.000 Follower. Die versorgt der 60-Jährige wirklich regelmäßig mit neuesten Inhalten. Und nach der Ausstrahlung der „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtstag im Zweiten Deutschen Fernsehen dürften da sicher noch ein paar Tausend Follower dazukommen.