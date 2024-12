Davina Michelle bei der „Helene Fischer Show“: Sie wollte Helene unbedingt

Robbie Williams, Florian Silbereisen, Reinhard Mey, Giovanni Zarrella … die Gästeliste der „Helene Fischer Show“ könnte in diesem Jahr prominenter kaum besetzt sein. Dennoch schafft es die Schlagerkönigin immer wieder, auch Menschen eine Bühne zu geben, die – zumindest in Deutschland – noch nicht die riesige Fanbase haben.

Im vergangenen Jahr beispielsweise durfte die niederländische Sängerin Emma Kok auf die große ZDF-Bühne. Die heute 16-Jährige berührte damals alle mit ihrer Stimme, aber auch ihrer Geschichte. Und auch in diesem Jahr sorgte wieder eine Niederländerin für den Auftritt des Abends.

Davina Michelle singt ein Duett mit Helene Fischer

Die Rede ist von Michelle Davina Hoogendoorn besser bekannt als Davina Michelle. Die 29-Jährige hatte einst ein Cover von Pinks Hit „What about us“ bei YouTube hochgeladen. Der US-Megastar selbst hatte das mitbekommen, die Version von Davina Michelle gar als besser als ihre eigene bezeichnet. Ein Ritterschlag für die Niederländerin und nun folgte die Krönung.

Hatte Helene Fischer selbst sich doch den Auftritt der 29-Jährigen, die im vergangenen Jahr auch im „Fernsehgarten“ aufgetreten war, gewünscht. „Ich wollte diese Frau unbedingt in meine Show einladen“, berichtete die Schlagerkönigin in der ausverkauften Messehalle Düsseldorf. Und so gab es auch einen ganz besonderen Auftritt der beiden Powerfrauen.

Songmix mit Helene Fischer

Hatten Davina Michelle und Helene Fischer doch die Songs „What about us“ und „Wann wachen wir auf?“ gemischt. Ein Auftritt der die 13.000 Menschen, die das Glück hatten, die Aufzeichnung sehen zu dürfen, regelrecht von den Sitzen riss.

Im kommenden Jahr geht die 29-Jährige übrigens auf Tour. Spielt unter anderem in Köln, München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Zudem wird sie Robbie Williams bei seiner Tour unterstützen. Wir werden also noch viel von ihr hören, soviel dürfte sicher sein.