Helene Fischer: Emma sang in ihrer ZDF-Show – danach findet sie klare Worte

Ihr Auftritt war DAS Highlight in einer Show voller Highlights. Wenn das ZDF am 25. Dezember 2023 nach drei quälend langen Jahren endlich wieder die „Helene Fischer Show“ ausstrahlen wird, dürfte sie wohl Millionen Zuschauer zu Tränen rühren. Mit dem Song „Voila“ verzauberte die erst 15-jährige Niederländerin Emma Kok jeden einzelnen Zuschauer in der Düsseldorfer Messehalle.

Ja, es war ein Wahnsinns-Auftritt, den Emma, die an Gastroparese leidet, einer Krankheit, bei der es Betroffenen nicht möglich ist, Nahrung auf normalen Wege aufzunehmen, hinlegte. Und auch Tage nach der Aufzeichnung, Helene hatte ihre Show bereits am ersten und zweiten Dezember gedreht, scheint die junge Niederländerin im Glück zu schwelgen.

Helene Fischer begrüßte Emma Kok

Auf Instagram veröffentlichte Emma Kok ein Bild von sich und Helene. Die beiden Frauen umarmen sich. Dazu schreibt sie: „Es war ein Traum!!!! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es seht.“

Die Fans der 15-Jährigen jedenfalls sind berührt und freuen sich riesig für die Ausnahmesängerin. „Ich bin kein Helene-Fan, aber NUR wegen dir werde ich die Show gucken, bis du deinen Auftritt hattest“, schreibt zum Beispiel ein Follower von Emma bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Es war magisch, dich dabei zu beobachten, wie du mit Helene die Bühne geteilt hast. Und eine dritte Followerin ergänzt: „Es war so fantastisch! Du verdienst es so sehr! Ich wünsche euch viele tolle Momente! Dicke Umarmung von mir.“

Und die ZDF-Zuschauer, die am ersten Weihnachtstag die „Helene Fischer Show" anschalten, dürfen sich auch noch mehr Highlights freuen. Unter anderem steht Helene mit der Band Gossip auf der Bühne. Die Simple Minds treten auf, mit Ben Zucker wird die 39-Jährige Rock-Songs schmettern und gemeinsam mit Shirin David wird Helene Fischer eine Wettschuld bei Thomas Gottschalk einlösen.