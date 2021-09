Helene Fischer: Irre Überlegung – jetzt kommt DAS ans Licht

Sie ist einer der größten Stars, die es derzeit in Deutschland gibt: Helene Fischer. In nur 24 Stunden gingen 100.000 Karten für ihr Comeback-Konzert in München über die Theke. Ihre TV-Shows an Weihnachten verfolgen Millionen von Menschen.

Wenn Helene Fischer etwas sagt oder tut, ist klar: Kurze Zeit später spricht ganz Deutschland darüber.

Helene Fischer: „Playboy“-Chefredakteur zeigt großes Interesse

Verständlich also, dass auch der Playboy Interesse an der Schlagerkönigin zeigt. Das zumindest bestätigt der Chefredakteur der deutschen Ausgabe des „Playboy“, Florian Boitin gegenüber der Zeitschrift „Woche Heute“.

--------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

--------------------------

„Helene ist längst zum modernen Klassiker geworden, ebenso wie der ‚Playboy‘. Beide zusammen wären ein absolutes Dreamteam“, so Boitin.

Helene Fischer: „Playboy“-Chefredakteur bestätigt – „Frau Fischer beziehungsweise ihr Manager haben meine Telefonnummer“

Ob Helene Fischer da wirklich 'Ja' sagt? Zwar zeigt sich die Sängerin auf ihren Konzerten gerne von ihrer sexy Seite. Komplett nackt ist aber noch mal eine ganz andere Hausnummer.

Helene Fischer: Der Chefredakteur des Playboy hätte sie gern in seinem Magazin. Foto: IMAGO / osnapix

Der „Playboy“-Chefredakteur scheint die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben zu haben. „Frau Fischer beziehungsweise ihr Manager haben meine Telefonnummer“, so Florian Boitin. Wir dürfen also gespannt bleiben.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Die Sensation ist perfekt“. Mit diesen Worten wurde das größte „Helene Fischer“-Konzert aller Zeiten angekündigt. Allein die Bühne soll gigantisch werden.