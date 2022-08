Helene Fischer: Offen wie nie – Fans reiben sich verwundert die Augen

Es war IHR Tag. Der perfekte Tag. Ein Tag, den ihr auch Regen, Schlamm und heftige Diskussionen um ausgegangenes Schweinefilet nicht verderben konnten. Am Samstag spielte Helene Fischer vor sage und schreibe 130.000 Menschen in München.

Ein Auftritt der Superlative, bei dem Helene Fischer auch ernste und persönliche Worte an ihre Fans fand.

Helene Fischer: Offen wie nie spricht sie über ihr Privatleben

Die Schlagerkönigin sprach beispielsweise über den Mann an ihrer Seite. „Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden und ich bin sehr dankbar für ihn“, machte sie Thomas Seitel eine Liebeserklärung und sang daraufhin die Ballade „Hand in Hand“.

Helene Fischer in München: Das Mega-Konzert in Zahlen

130.000 Menschen werden dabei sein – ausverkauft

Die Bühne ist 150 Meter breit und 30 Meter hoch

Sie wiegt über 1.000 Tonnen

Die letzten Bühnenelemente kamen erst diese Woche an

Die LED-Wall ist insgesamt 2.800 Quadratmeter groß

Und auch ihre Mutter wurde bei dem Konzert bedacht. Sie habe ihr viel beigebracht, erklärte die 38-Jährige sichtlich gerührt. „Danke schön Mama, dass du mich zu einer Frau gemacht hast, die immer wieder ihre Mitte findet“, so Helene. Eine Eigenschaft, die sie in ihrer eigenen Rolle als Mutter sicherlich gut gebrauchen kann.

Helene Fischer verrät in München: „Ich bin Mama geworden“

„Ich bin Mama geworden“, verriet Helene. Die Nachricht an sich war keine Überraschung für die Fans. Die Offenheit, mit der die Sängerin darüber sprach, dagegen schon.

Helene Fischer suchte die Nähe zu ihren Fans. Foto: IMAGO / osnapix

Schließlich hat es Helene bislang immer so gehalten, dass sie versucht, die Öffentlichkeit aus ihrem Privatleben herauszuhalten. Doch die 130.000 Menschen scheinen sie extrem beeindruckt zu haben. Was auch immer sie dazu bewegt hat, so ehrlich über intime Dinge zu sprechen. Die Fans haben die Nähe zu IHRER Helene sichtlich genossen. Das machte auch das fehlende Filet im VIP-Bereich fast wieder wett (Zwinkersmiley).

