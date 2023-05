Helene Fischer betritt Lidl: An der Kasse wird es unangenehm

Ob Helene Fischer auch privat zu Lidl geht? Das können wir an dieser Stelle nicht beantworten. Klar ist jedoch: Die Schlagerkönigin, die gerade auf großer „Rausch“-Konzerttournee ist und ab Dienstag auch endlich wieder im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Oberhausen auftritt, besuchte den Discounter für einen neuen Werbespot. Und sorgte dabei für ordentlich Aufruhr in der Filiale.

Lidl wird nämlich ein halbes Jahrhundert alt und hat zur Feier des runden Geburtstages gleich mehrere Hochkaräter für neue Werbespots engagiert. Darunter „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin Barbara Schöneberger, Komiker Max Giermann und eben Schlagerkönigin Helene Fischer. Und die brachte zu ihrem Discounter-Einkauf gleich ein ganzes Team mit.

Helene Fischer tanzt durch den Lidl

Sechs Tänzerinnen beziehungsweise Tänzer begleiteten Helene Fischer beim Bummel durch die Lidl-Filiale. Da staunten die Angestellten im Werbespot nicht schlecht, vor allem, als Helenes Tanztruppe dann auch noch durch die Gänge turnte, während die Sängerin seelenruhig Äpfelchen und Schokolade in den Einkaufswagen räumte.

An der Kasse wurde Helene Fischer dann von Komiker Max Giermann (bekannt aus der Amazon-Prime-Erfolgscomedy „LOL“) angesprochen. „Helene, na auch wegen des Jubiläums hier?“, fragte Giermann die 38-Jährige.

Helene Fischer und Max Giermann an der Kasse

„Eigentlich wegen Lidl-Lotto“, erwiderte die Sängerin. Und dann wurde es unangenehm. „Ach so, dann seid ihr die sechs Richtigen oder wie?“, fragte der Komiker die Tanztruppe, die daraufhin – ähnlich wie auch Helene selbst – verdutzt mit den Augen rollte.

Mehr Nachrichten:

Ja, der kam wohl nicht so gut an. Das merkte auch Giermann im Werbespot. „Schwieriges Publikum“, flüsterte der Komiker. Eine Meinung, die er nach dem Dreh aber schnell relativierte. „Es ist angenehm, mit Helene zu arbeiten. Ich war positiv überrascht, es war toll“, berichtete der Komiker gegenüber der „Bild“. Er habe sich sogar in den Schlagerstar „verliebt“. Gute Laune hatten auch die Fans von Helene Fischer in Dortmund. Was war geschehen?