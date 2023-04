Helene Fischer in Dortmund: Fans lachen sich schlapp

Sie hat es dann doch wieder geschafft. Obwohl viele Experten bezweifelt hatten, dass Helene Fischer nach ihrem Rippenbruch direkt wieder einhundert Prozent geben könne, überzeugten ihre bisherigen Auftritte alle.

Rückblick: Der Schlagerstar wollte eigentlich schon Ende März in ihre Rausch-Tour starten. Doch am 20. März die Schocknachricht: Helene Fischer hatte sich eine Rippenfraktur zugezogen. Der Start der Mega-Tournee wurde verschoben. Das Bangen um die „Rippe der Nation“ nahm ihren Anfang.

Helene Fischer spielt fünf Konzerte in Dortmund

Wenige Tage später dann die Entwarnung. Am 11. April spielte Helene Fischer ihr erstes Konzert in Hamburg, sie flog durch die Lüfte, sogar Thomas Seitel war zu sehen. Helene zeigte eine – wie immer – makellose Leistung. Derzeit ist die Schlagerkönigin in Dortmund. Zwischen dem 18. April 2023 und dem 23. April 2023 wird Helene in der Westfalenhalle fünf Konzerte spielen. Und auch bei einigen Fans – ungewollt und vermutlich auch unbewusst – für einige Lacher sorgen.

So gehört zu einem Konzert natürlich auch stets der Ticketkauf. Ein Problem hat nur der, der schon Karten besitzt, dann aber am lang ersehnten Termin nicht kann. So erging es auch einem Helene-Fischer-Fan, der nun gleich zwei Tickets via Facebook zum Verkauf anbot.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Zwei Tickets für Helene Fischer am Freitag in Dortmund abzugeben. Zum Originalpreis. Gerne DM!“, schrieb der Schlagerfan da. Und sorgte mit seiner Anzeige für schallendes Gelächter. Ein Facebook-Nutzer schien die Formulierung DM nämlich etwas anders interpretiert zu haben.

Fans von Helene Fischer lachen sich schlapp

„Schade, ich habe keine DM mehr. Also nicht soviel, damit ich die Tickets kaufen könnte“, schreibt er in die Kommentare und erntet diverse Lachsmileys. „Ich habe es verstanden“, witzelt ein anderer Nutzer über die Verwechslung von „Deutsche Mark“ und „Direct Message“.

Ganz so ernst gemeint war der Spruch dann aber wohl nicht. „Ich habe es auch verstanden, aber man muss einen Elfmeter versenken, wenn man einen bekommt“, klärte der Spaßvogel auf. Jedoch kam der Witz nicht bei allen Usern gut an. „Warum kann man nicht ganz normal antworten und sonst einfach mal die Klappe halten“, schreibt beispielsweise eine andere Nutzerin. Und natürlich folgt auch noch eine gesonderte Erklärung, wofür „DM“ denn nun in diesem Kontext stehen solle.

Mehr Nachrichten:

„In der digitalen Welt steht ‚DM‘ in der Regel für ‚Direct Message‘, also ‚Direktnachricht‘. Eine Direktnachricht ist ein privater Kommunikationsmodus zwischen Social-Media-Nutzern. Wenn Sie eine Direktnachricht senden, können nur Sie und der Empfänger den Inhalt sehen. Warum wissen das hier so viele nicht? Das ist eigentlich Allgemeinwissen. Und bitte kommt mir jetzt keiner mit, das ist kein Allgemeinwissen. Doch ist es!“ Wobei: Wenn die Gag-Kanone vom Anfang diese Münzen noch hat, könnte er sich die Helene-Tickets locker leisten.