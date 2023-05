Helene Fischer: Kurz vor den Oberhausen-Konzerten meldet sie sich bei den Fans

Die Königin kehrt zurück in den Ruhrpott. Am Dienstag ist es endlich so weit: Helene Fischer kommt im Rahmen ihrer großen „Rausch“-Tournee zurück ins Revier. In Oberhausen wird die Schlager-Königin zwischen dem 23. und dem 28. Mai 2023 gleich fünf Konzerte spielen.

Ein Highlight für die Schlagerfans, die Helene Fischer besonders im Ruhrpott immer treu zur Seite standen. Vielleicht schickte die 38-Jährige ihnen auch gerade deshalb kurz vor den Konzerten ein kleines Video zur Einstimmung.

Helene Fischer spielt ab Dienstag in Oberhausen

Zu den Elektro-Klängen von „Achterbahn“, postet Helene für ihre Anhängerinnen und Anhänger ein kurzes Video, gespickt mit Szenen aus dem Backstagebereich, lachenden Gesichtern, feiernden Fans und atemberaubender Akrobatik auf der Bühne. So will die Schlagerkönigin wohl auf die kommenden Konzerte heiß machen.

Dazu schreibt die Sängerin: „Nach kurzer Pause geht’s für uns weiter mit Show Nr. 24!

Oberhausen.“ Die Fans jedenfalls sind bereits in heller Vorfreude. „Super, wir sind dabei und freuen uns riesig, noch Karten bekommen zu haben“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „Jo, ich mach mich mal auf den Weg. Nach dreimal Bremen freue ich mich schon wieder mega auf Dienstag.“

Helene Fischer mit neuer Platte

Und wer noch nicht genug eingestimmt ist, für den hat Helene Fischer auch gleich noch eine neue Platte bereit. So stellte die Schlagerkönigin in dieser Woche ihre neue „Best-of-Platte vor.

„Ihr Lieben, wie ihr vielleicht wisst, fühle ich mich in der Rolle, etwas von mir zu präsentieren, beziehungsweise anzupreisen, nicht sehr wohl, aber hierfür habe ich dann doch eine Ausnahme gemacht. DANKE für die schönen Jahre mit und durch euch!! Gerade jetzt auf Tour merke ich, wie besonders diese Verbindung ist. Die Wärme und Herzlichkeit ist jeden Abend zu spüren! Jeder Song bringt Erinnerungen mit sich, also auf viele weitere, die dazu kommen“, schrieb Helene dazu auf Instagram.

Na, dann können die nächsten Konzerte ja kommen. Helene Fischer wird unter anderem noch in Berlin, Köln, München und Frankfurt auftreten.