Helene Fischer kann's nicht fassen: „Ich flipp aus“

Bei Helene Fischer ist 2021 einiges los: Von ihrem Freund Thomas Seitel ist die Sängerin aktuell schwanger mit ihrem ersten Baby. Doch nicht nur privat läuft es für die 37-Jährige wie am Schnürchen. Auch beruflich gibt Helene Fischer derzeit Vollgas.

Vor einer Woche hat die Schlager-Queen ihr Album „Rausch“ auf den Markt gebracht. Und das ist Helene Fischer seit dem fleißig am promoten – anscheinend mit großem Erfolg.

Helene Fischer kann es nicht fassen. Foto: IMAGO / osnapix

Helene Fischer kann es einfach nicht fassen

Auf Instagram hat die Ex von Florian Silbereisen nämlich eine gute Nachricht zu verkünden: „Dank euch! Nummer 1 Album! Ich flipp aus, Nach so vielen unzähligen Gedanken, schlaflosen Nächten, akribischer Detailarbeit am Sound, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, purer Vorfreude und innerem Bedürfnis aller Welt die neuen Songs zu zeigen, habe ich diese Nummer 1 nur eurer Treue und Neugier zu verdanken“, freut sich Helene Fischer.

----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

-------------------------

Helene Fischer: Album wird Nummer 1

„Ihr macht mich damit sehr glücklich, dennoch war mir bei diesem Album am wichtigsten, mich als Künstlerin mitzuteilen – auch mal mit neuen, ungewohnten Tönen und einer Texttiefe, die es mir erlaubt hat, mich so auszudrücken, wie ich es in dem Moment instinktiv gefühlt habe.“

Helene Fischer teilt ihre Freude mit ihren Followern

Emotionale Worte der Sängerin an ihre Fans! Auf dem dazu passenden Schnappschuss strahlt sie in die Kamera und hält stolz ihre Trophäe zum Nummer 1 Album in den Händen.

--------------------------

Weitere Helene Fischer Themen:

Helene Fischer mit offenen Worten: „Bedeutet mir wirklich viel“

Helene Fischer: Aktion für Fans geht nach hinten los – „Wirklich sehr schade“

Helene Fischer: Robbie Williams hat besonderen Wunsch – es soll in München passieren

---------------------

Besser könnte es für Helene Fischer momentan kaum laufen… (cf)