Helene Fischer mit offenen Worten: „Bedeutet mir wirklich viel“

Für viele Fans müssen sich die vergangenen Wochen wie ein Traum angefühlt haben. Endlich ist sie wieder zurück. Helene Fischer. Nach langen Jahren des Wartens gab es in den Monaten fast einen Helene-Overload.

Erst die neue Single, dann die Albumankündigung, daraufhin die Schwangerschaft, ein Helene-Fischer-Film, Trucks, die mit dem Konterfei von Helene Fischer durch Deutschland düsen, nicht zu vergessen: Das Mega-Konzert von Helene Fischer, das im kommenden Jahr in München stattfinden soll.

Helene Fischer sagt 'Danke'

Doch nicht nur für die Fans, auch für die Schlagerkönigin selbst waren die vergangenen Wochen und Monate aufregend, wie sie nun in einem Instagrampost ihren Fans offenbarte.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

Die 37-Jährige zeigt darin noch einmal Fotos, die bei den Aufnahmen zu ihrem neuen Album „Rausch“ gemacht wurden. Dazu schreibt die Sängerin: „Danke für all eure bisherigen, tollen Reaktionen darauf. Das bedeutet mir wirklich viel.“

Helene Fischer: Was plant sie in München?

Man nimmt ihr die Worte ab, wird Helene Fischer doch nicht müde zu betonen, wie wichtig ihr ihre Fans sind. Man darf also gespannt sein, was sich die Schlagerkönigin für ihr Konzert in München ausgedacht hat.

Oder sehen wir sie doch noch etwas eher wieder. So überraschte Helene ihren Ex-Freund Florian Silbereisen bei dessen letztem „Schlagerboom“ in Dortmund. Und genau der steht ja auch dieses Wochenende wieder an.

Was war denn da los? DIESE Aktion von Helene finden die Fans gar nicht cool.