Helene Fischer: ER hat besonderen Wunsch – es soll in München passieren

Sie ist wieder da. Helene Fischer ist zurück. Gleich zwei neue Songs veröffentlichte der Superstar des deutschen Schlager in den vergangenen Wochen. Dazu ließ Helene Fischer in der vergangenen Woche DIE Bombe überhaupt platzen.

Denn die 37-Jährige ist schwanger. Zusammen mit ihrem Partner Thomas Seitel erwartet Helene Fischer ein Kind. Doch wer nun denkt, Helene würde sich zurückziehen, der irrt.

Helene Fischer: 2022 soll ihr Jahr werden

Das kommende Jahr, es soll DAS Jahr der Helene Fischer werden. Schließlich steht im August das Konzert der Superlative an. Vor 150.000 Menschen will Helene an der Messe München spielen.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

Auf Instagram meldete sich die Sängerin nach ihrem Comeback bei ihren Fans, hier erreicht sie über 800.000 Menschen (Stand 8. September 2021)

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

Doch es ist nicht das einzige Mega-Konzert, auf das sich München im kommenden August freuen darf. Denn auch Englands Superstar Robbie Williams wird in München spielen. Am 27. August, also genau eine Woche nach Helene Fischer wird der „Angels“-Sänger an gleicher Stelle auftreten.

Helene Fischer: Kommt es zum Traumduett mit Robbie Williams?

Und der 47-Jährige hat einen ganz besonderen Wunsch an seine deutsche Kollegin. „Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut. Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon“, sagte Robbie der „Bild“.

Das wäre wirklich eine Sensation. Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns wie Bolle auf den Mega-Konzertsommer 2022.

