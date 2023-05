Helene Fischer bekommt in Bremen ein scharfes Geschenk – Fans lachen sich schlapp

Sie ist und bleibt einfach eine der besten Entertainerinnen des Landes: Helene Fischer. Seit einigen Wochen bereits ist die Königin des deutschen Schlagers schon auf großer „Rausch“-Tournee. 70 Konzerte wird Helene Fischer gespielt haben, wenn die Tour endet. Eine Mammutleistung für die 38-Jährige, die sich kurz vor dem Start ihrer Shows eine Rippe gebrochen und damit ein ganzes Land in einen kollektiven Schockzustand versetzt hatte.

Doch nun scheint alles wieder in bester Ordnung zu sein – auch, weil sich die Fans rührend um ihre Helene kümmern. So bekam Helene Fischer bei ihrem Konzert in Bremen ein ganz besonderes Geschenk.

Helene Fischer bekommt in Bremen besonderes Geschenk

Helene stand im knappen rosafarbenen Body auf der Bühne, als plötzlich gleich zwei Präsente auf die Bühne segelten. Verwirrt schaute sich die Sängerin um und entdeckte nicht nur eine Schachtel Schoko-Pralinen, sondern auch noch eine riesige Knolle Ingwer.

„Da ist eine Knolle“, strahlte Helene, als sie das ungewöhnliche Präsent aufhob. Und weiter: „Und Schokoherzen. Herrlich, Freunde. Ihr seid so gut zu mir. Ich kriege Schokolade und Ingwer, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Egal mit der Rippe, jetzt ist es ja wurscht. Ich lege mir das mal hier hin. Natürlich die Schokolade nicht aufs Licht, ich habe mich die Tage nämlich mal auf unser Showlicht gesetzt und festgestellt, mein Gott sind die Lampen heiß.“

Helene Fischer und der heiße Hintern

Wir erinnern uns: In Stuttgart wollte sich Helene näher zu ihren Fans setzen, musste dann aber am eigenen Hintern erfahren, wie heiß so Hochleistungslampen werden können (hier die ganze Geschichte). Doch große Schäden scheint der Fischer-Po nicht davongetragen zu haben.

Mehr von Helene Fischer:

Ihren Humor jedenfalls hat die Schlagerkönigin nicht verloren und auch die Fans kamen ob des scharfen Geschenks aus dem Lachen nicht mehr heraus. „Wir haben ja auch eine hotte Show mit hotten Performern auf der Bühne. Ich mache jetzt auch weiter, Freunde, keine Angst“, scherzte die 38-Jährige. Ach Helene, deine Fans hätten dir sicher gerne noch stundenlang zugehört. Heiß ging es auch in Stuttgart zu. Und wieder stand Helenes Po im Mittelpunkt.