Helene Fischer entdeckt angetrunkene Fans im Publikum – sie unterbricht das Konzert sofort

Es ist ein wahnsinniger Marathon, den Helene Fischer aktuell bestreitet: Bei ihrer großen Live-Tour jagt ein Konzert das Nächste. Die Schlagerkönigin besucht bis Oktober 2023 zahlreiche Städte und bespielt diese teils mehrfach. So auch in Mannheim, wo sich die Fans über gleich fünf Auftritte freuen konnten.

Dabei begeistert Helene Fischer ihre Fans nicht nur mit ihren Liedern und dem Bühnenprogramm, sondern auch mit ihrem Verhalten gegenüber dem Publikum. Fan-Nähe wird bei dem Schlagerstar ganz großgeschrieben. Für so manch einen Fan unterbricht sie sogar ihr Konzert.

Helene Fischer entdeckt angetrunkene Fans

Immer wieder nimmt sich die Partnerin von Thomas Seitel Zeit, um mit ihren Fans zu quatschen. Am vierten Tag in Mannheim kommt es zu einer Begegnung mit einer Fan-Gruppe, die Helene Fischer anscheinend nicht zum ersten Mal sieht: „Ihr seid wiedergekommen, nach Mannheim!“

Statt eine Antwort zu geben, stimmt ein Fan das Lied „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“ an. Plötzlich stimmen sowohl das Publikum als auch Helene selbst mit ein. Nach der kleinen Gesangseinlage gibt es neben einem Luftküsschen für die Truppe auch einen gutgemeinten Rat von der 38-Jährigen.

Helene Fischer sorgt für Lacher

Plötzlich setzt sich der Schlagerstar hin und muss ein ernstes Wörtchen mit der Fan-Gruppe reden. Denn bei der letzten Begegnung, hat Helene Fischer ihnen einen Rat gegeben, den sie augenscheinlich missachtet haben. „Wenn man was trinkt, muss man immer ein bisschen was essen. Das habe ich euch geraten. Ihr habt nichts draus gelernt: Ihr seid heute wieder so gut dabei!“, scherzt die 38-Jährige. Nach diesem kurzen Pläuschen erntet die Sängerin tobenden Applaus und Jubel vom Publikum.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Nicht ganz so witzig war ein Moment in Oberhausen. Während eines Konzerts eilte ein Helfer auf die Bühne als Helene Fischer plötzlich in Not geriet.