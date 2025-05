Thermomix-Kunden ungläubig, als sie DAS sehen – „Kontrolle verloren“

Bereits seit einigen Wochen ist der neue Thermomix auf dem Markt! Lange fieberten Koch-Begeisterte dem TM7 entgegen und die Wartezeit wurde mit etlichen Einblicken in die neuen Funktionen verkürzt. Jedoch kristallisierte sich schnell heraus, dass nicht jeder Fan ist.

Zu teuer, nicht schön genug oder unnütz lauteten da im Vorfeld nur ein paar kritische Punkte. Auch nach dem Launch gab es immer noch vereinzelt Menschen, die dem Multifunktionsgerät einfach nichts Gutes abgewinnen können. Und DAS bestärkt sie nun auch…

Thermomix-Gericht irritiert Kunden

Auf TikTok zeigt eine stolze Thermomix-Besitzerin ihre neue Errungenschaft. Mit dieser bereitet sie sich auch direkt einen wahren Klassiker zu – die gute alte Currywurst. Doch bei diesem Anblick verschlägt es einigen Usern die Sprache. „Wer eine Currywurst im Thermomix macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“, kommentiert unter anderem ein Nutzer verwirrt. Und er bekommt eine Menge Zuspruch.

„Und für eine Currywurst brauche ich einen Thermomix von fast 1.600 Euro?“, fragt ein TikToker ganz verwundert. Ein anderer sieht es ebenfalls so – wenn auch etwas differenzierter. „Der Thermomix ist schon cool, aber eine Currywurst bekommt man echt auch so hin“, schreibt dieser. Einige heben auch hervor, dass es mit dem Thermomix deutlich länger dauern würde: „Das bekommt man mit einer Pfanne in der halben Zeit hin.“

Doch nicht jeder ist gegen den neuen TM7. „Schon spannend, wie laut Leute über etwas lästern können, was sie sich weder leisten noch bedienen können. Der Thermomix kocht nicht nur smarter, sondern trennt auch direkt Genießer von Neidern“, bringt es eine Userin aus ihrer Sicht auf den Punkt. Ein anderer Nutzer wird da schon deutlicher und betont: „Ihr ganzen Thermomix-Hater geht mir so was von auf die Nerven!“