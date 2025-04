Thermomix: Großes Versprechen zum TM7 – doch jetzt schauen Kunden in die Röhre

Seit dem 7. April ist er da – der neue Thermomix TM7 ist erhältlich. Zahlreiche Hobby-Köche freuen sich auf den praktischen Küchenhelfer, der jedoch mit knapp 1.600 Euro definitiv nicht billig zu haben ist.

Ein Glück gibt es genau für diesen Fall die Möglichkeit einer Ratenzahlung – beziehungsweise es sollte sie geben. Eigentlich hatte Hersteller Vorwerk angekündigt, dass auch der Thermomix TM7 mit Verkaufsstart via Ratenzahlung finanziert werden kann. Doch daraus ist wohl nichts geworden.

Thermomix-Kunden irritiert

„Bei Kauf ab dem 7. April kannst du zwischen allen angebotenen Zahlarten entscheiden – dazu gehört dann auch wieder die Möglichkeit von Teilzahlung“, kündigte Vorwerk noch in den Tagen auf dem offiziellen Thermomix-Instagram-Account an. Schon da hatten sich mehrere Kunden in den Social-Media-Kommentaren nach alternativen Bezahlmethoden erkundigt (>> hier mehr dazu).

Mittlerweile ist der 7. April 2025 bereits vergangen – doch die Möglichkeit der Ratenzahlung fehlt offenbar immer noch. Das beklagen nicht nur zahlreiche Thermomix-Fans auf Instagram – das gesteht auch Vorwerk selbst.

„Ab wann kann man auf Raten zahlen?“, fragen mehrere Kunden in den Kommentaren unter den aktuellsten Beiträgen zum neuen TM7. Die Antworten wirken auf den ersten Blick widersprüchlich – einige Nutzer sind ebenfalls hilflos auf der Suche nach Antworten, andere dagegen behaupten, sie könnten den Thermomix bereits via Ratenzahlung bestellen.

Ratenzahlung noch nicht online möglich

Am 8. April – einen Tag, nachdem die Ratenzahlung ursprünglich verfügbar sein sollte – gab auch Vorwerk zu: „Die Online-Finanzierung steht derzeit nicht zur Auswahl.“ Wer im Netz einen neuen Thermomix bestellt, kann zurzeit also noch nicht auf Raten bezahlen.

Dafür muss man jedoch gezielt Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen: „Eine Teilzahlung ist beim Kauf über unsere Thermomix-Repräsentantinnen und -Repräsentanten möglich“, schreibt Thermomix auf Instagram. Anschließend verweisen die Verantwortlichen auf ein Kontaktformular.