Heinz Hoenig: Neue Spende könnte ihm DAS ermöglichen

Für Heinz Hoenig (73) und seine Familie war das Jahr 2024 ein wahres Horrorjahr. So kämpfte er mehrere Monate gegen die Nachwirkungen einer bakteriellen Infektion an. Dies zog einen mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt und schwere Zeiten für die Familie und Freunde des RTL-Stars nach sich. Ein operativer Eingriff an der Speiseröhre verschaffte dann wenigstens ein bisschen Zeit zum Durchatmen. So ermöglichte es dem früheren erfolgreichen Schauspieler, seit September wieder im Kreise seiner Liebsten in seinem gewohnten Umfeld zu verbringen.

Trotzdem wird die nächste Zeit weiterhin von Höhen und Tiefen geplagt sein und ein Kraftakt für alle werden. Ein Problem dagegen zieht sich schon durch die gesamte Odyssee: Finanzielle Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass der frühere ,,Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!„-Teilnehmer Heinz Hoenig keine gültige Krankenversicherung besitzt. Daher war er für seine Operation, allgemeine Pflege und die langen Krankenhausaufenthalte umso mehr auf seine Fans und Spendenaktionen angewiesen. Bei der ersten Aktion ,,Gofoundme“ kamen 182.000 Euro zusammen und es kann weiterhin Geld überwiesen werden. Nun soll aber noch eine weitere Spendenaktion ins Leben gerufen werden. Und auch hier kommt es auf seine Fans an!

Heinz Hoenig: Jetzt sind seine Fans gefragt

Initiator der Spendenaktion ,,Ein Herz für Heinz Hoenig“ ist Rüdiger Schwenk, der ein geschätzter Freund Hoenigs ist. Er gab nun via Instagram bekannt, dass in der hessischen Gemeinde Aarbergen am 16. November 2024 die Spendenaktion vonstattengehen soll. Für eine mögliche Teilnahme sei es nicht wichtig, vor Ort mit dabei zu sein. Das Konzept der Aktion sieht vor, dass Fans 25 Euro überweisen können. Anschließend erhalten sie ein Kleeblatt, dass mit ihren Initialen geschmiedet wurde.

Von dieser Summe fließen dann 20 Euro in die Pflege und Hilfsmittel für Heinz Hoenig. Man wolle dem Schauspieler ein Stückchen Lebensqualität schenken, indem man von der gesammelten Summe einen Treppensteiger-Rollstuhl anschaffe. Aktuell ist es für Heinz Hoenig nicht möglich, aus dem dritten Stock ihres Hauses an die frische Luft zu gelangen.

Ziel dabei ist es auch, seine Ehefrau zu entlasten. Annika Kärsten-Hoenig kümmert sich nämlich derzeit persönlich um ihren Gatten im ehelichen Wohnhaus. Sie zeigte sich angesichts der neuen Spendenaktion sehr gerührt: ,,Ich möchte mich vorab bei jedem einzelnen bedanken, der sich daran beteiligt. Der für den Heinz ein Kleeblatt in Auftrag gibt und ihn damit unterstützt.“