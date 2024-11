Heinz Hoenig backt für seine Söhne – dann fließen die Tränen

Tränen beim Teigkneten! Schauspieler Heinz Hoenig (73) kämpft seit Monaten mit gesundheitlichen Problemen, doch jetzt sorgt eine herzerwärmende Backaktion mit Ehefrau Annika für emotionale Momente.

Auf Instagram nimmt Annika Kärsten-Hoenig ihre Follower mit: Weihnachtsplätzchen für die beiden kleinen Söhne stehen auf dem Programm. „Der Heinz und ich, wir backen heute gemeinsam Plätzchen“, verkündet Annika ganz stolz und fügt an: „Zumindest versuchen wir es. Nach dem Rezept meiner Oma.“ Und Heinz, in gelbem T-Shirt und blau-lila Jacke, rollt fleißig den Teig aus.

Heinz Hoenig: Tränen beim Plätzchenbacken!

„Brauchst einen Fleischklopfer?“, neckt ihn Annika, als er den ersten Stern aussticht. Doch dann wird es emotional. Zu den Klängen von „Stand by Me“ von Ben E. King kann Heinz seine Tränen nicht zurückhalten. Fest klammert er sich an Annika, die ihm liebevoll die Tränen abwischt. „Guck mal, wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar“, erinnert sie ihn an seinen Kampf und die Erfolge.

„Aber wir sitzen hier und backen Plätzchen. Und hören ‚Stand by me’“, sagt Heinz gerührt. Kein Wunder, schließlich kämpfte der Schauspieler monatelang um sein Leben – und das Drama hätte kaum größer sein können. Über 140 Tage verbrachte der ehemalige „Dschungelcamp“-Star in einem Berliner Krankenhaus, wo er wegen schwerer gesundheitlicher Probleme behandelt wurde. Doch es kam noch schlimmer: Eine schockierende Fehldiagnose stellte alles auf den Kopf!

Nach einer bakteriellen Infektion musste Hoenigs Speiseröhre entfernt werden, und eine wichtige Aorten-Operation steht noch bevor. Doch bevor dieser Eingriff stattfinden kann, wurde der RTL-Star Ende September endlich nach Hause entlassen. Seine Frau Annika kümmert sich liebevoll um ihn und ihre beiden kleinen Söhne in Blankenburg.