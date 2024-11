Heinz Hoenig: Endlich meldet sich Ehefrau zurück – „Ziemlich herausfordernd“

Ihre Fans waren zwei Wochen lang besorgt um Annika Kärsten-Hoenig (39), Ehefrau des Dschungelcamp-Teilnehmers Heinz Hoenig (73). Vergeblich warteten sie auf ein Lebenszeichen und Neuigkeiten auf ihrem Social-Media-Profil. Hatte sich der Gesundheitszustand des ehemaligen Schauspielers wieder verschlechtert?

Nun meldete sie sich via Instagram zurück und gab ihren Followern eine ausführliche Erklärung ab. Dabei steht vor allem ihr aktueller Familienalltag im Mittelpunkt.

Heinz Hoenig: Ehefrau Annika gibt sich aufopferungsvoll und stark

So machte sie in einer Instagram-Story deutlich, dass es ihr in letzter Zeit aufgrund der intensiven Pflege ihres Mannes und der Verantwortung für ihre Familie schlichtweg an Zeit mangele. Sie sei aber der Meinung, ,,dass jeder dafür Verständnis haben müsste. “

„Die letzten Tage waren ziemlich herausfordernd. Man ist innerlich immer damit beschäftigt, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, nicht den Mut zu verlieren, nicht den Glauben zu verlieren. Immer in der Hoffnung, dass sich eines Tages alles zum Guten wenden wird und dass alle Bemühungen und alle Energie, die man in alles investiert, eines Tages positiv belohnt wird”, fügt die dreifache Mutter hinzu.

Heinz Hoenigs Frau Annika: „Ich bin stolz auf mich“

Die Ehefrau des ehemaligen ZDF-Schauspielers ist besonders stolz auf ihr Durchhaltevermögen und ihre Stressresistenz: „Ich bin stolz auf mich, dass ich neben der Pflege meines Mannes, die wirklich sehr intensiv ist, das alles organisiert bekomme, mit den zwei kleinen Mäusen, auch mit der großen Tochter. 18 ist manchmal ein schweres Alter.”

Außerdem sagt sie, dass sie durch dieses tiefe Tal und die Erfahrungen der letzten Monate noch stärker werden würde. Dabei werde sie noch besser auf künftige Herausforderungen vorbereitet sein. Momentan verbessert sich die Lage um Heinz Hoenig ein wenig, was die gelernte Krankenschwester ,,glücklich und dankbar” mache.