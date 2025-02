Heinz Hoenig: Annika gibt Gesundheitsupdate – „Wir können es nicht ändern“

Monatelang bangten die Fans von Heinz Hoenig um seinen Gesundheitszustand. Im Mai 2024 wurde der ehemalige Schauspieler ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile ist der 73-Jährige aber wieder bei seiner Frau und den gemeinsamen Kindern – ein Zeichen dafür, dass es ihm wieder besser geht.

Doch jetzt wird klar: Sein Zustand ist nicht so stabil, wie manche vielleicht dachten. Zumindest wenn es nach seiner Frau Annika geht, die nun ein Gesundheitsupdate mit den Fans auf Instagram teilt.

Heinz Hoenig braucht noch zwei Operationen

Während der schwierigen Zeit war Annika Kärsten-Hoenig immer an der Seite ihres Liebsten. Ihre Gedanken teilte sie wiederum mit den Fans, die ebenfalls in großer Sorge waren. Nach längerer Zeit gibt es nun das nächste Gesundheitsupdate via Instagram.

„Es stehen noch zwei große Operationen an. Zum einen an der Aorta und dann in der Hoffnung, dass da alles gut geht, die nächste Operation. (…) Aber ganz ehrlich: In seinem jetzigen Zustand ist das einfach noch nicht denkbar“, erklärt die 39-Jährige in einem Video. Heinz Hoenig arbeitet nun auf Hochtouren daran stark genug für die anstehenden OPs.

„Wir können es nicht ändern“

„Der Körper braucht mindestens das Doppelte an Zeit, um sich erstmal wieder zu erholen. Das bedeutet jetzt primär für uns: Muskelaufbau. Dass der Heinz wieder fit ist und wirklich mit den allerbesten körperlichen Voraussetzungen in diese Operation gehen kann”, heißt es weiter.

Für Annika ist es nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Neben ihrem Ehemann muss sie sich ja auch noch um ihre beiden Jungs kümmern. „Meine Kinder haben für mich immer oberste Priorität. Also wenn da irgendwas ist, muss Heinz sich in Geduld üben. So ist es nun mal wir können es nicht ändern”, macht die deutlich.