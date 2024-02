Heino plant irres Comeback – DAS gab es seit 30 Jahren nicht mehr

Seit über 50 Jahren ist Heino hierzulande einer der erfolgreichsten Schlagersänger. Seine Lieder begeistern seine Fans bis heute und lassen sie mitfeiern und mitschunkeln. Kaum vorstellbar, dass diese Legende eines Tages die große Bühne verlässt.

Doch das dürfte noch eine Weile dauern. Denn der 85-Jährige plant Großes. Und das trotz seines schweren Verlustes.

Heino in tiefer Trauer um seine Frau

Es sind schwierige Zeiten für Schlagersänger Heino. Der gebürtige Düsseldorfer muss aktuell mit dem Verlust seiner Ehefrau Hannelore fertig werden. Diese starb im November 2023 im gemeinsamen Haus in Kitzbühel an einem plötzlichen Herzstillstand. Nun ist Heino auf sich alleine gestellt.

+++ Heino: Unfall im Schnee-Chaos – „Es war ein Schock“ +++

In einem RTL-Interview beim Wiener Opernball macht er deutlich, wie sehr ihm seine Hannelore fehlt: „Es sieht dunkel aus in meinem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, geht es mir nicht so gut.“ Doch mit der Musik aufzuhören und nicht mehr auftreten, kommt für ihn nicht infrage. Ganz im Gegenteil.

Heino kehrt in die USA zurück

Der 85-Jährige plant einen großen Auftritt in den USA, wie die österreichische „Kronenzeitung“ berichtet. Genauer gesagt, wird er in New Jersey auf die Bühne gehen. Am 12. Mai 2024 gibt er dort ein Muttertags-Konzert und feiert somit seine Rückkehr auf die US-Bühne.

+++ „Wahre Liebe“ – So nimmt Heino Abschied von seiner geliebten Hannelore +++

Mehr Nachrichten heute:

Bereits vor 30 Jahren hatte er einen Auftritt in Übersee. 1994 trat der damals 55-jährige Heino bei einem deutschen Festival im Garden State Arts Center auf, ebenfalls in New Jersey. Zum Hintergrund: In der Stadt leben viele Deutsche. Diese dürften sich bereits jetzt schon auf den Auftritt des Schlagerstars freuen.

Doch auch für Heino selbst ist die Interaktion mit seinen Fans in diesen schwierigen Zeiten sehr schön, wie er gegenüber „Bild“ verrät: „Ich spüre bei den Konzerten die Zuneigung und das Mitgefühl meiner Fans, wofür ich sehr dankbar bin. Sie geben mir Halt und Zuversicht. Für meine Fans möchte ich gern noch einige Jahre weiter singen. Ich weiß, dass auch Hannelore das so gewollt hätte.“