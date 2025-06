DAS ist Heinos Geheimnis im Alter – „Powerbank für meinen Körper“

Volkssänger Heino sorgt derzeit für Schlagzeilen – mit einer ungewöhnlichen Anti-Aging-Methode. Im Alter von 86 Jahren unterzieht er sich in Wien einer Stammzellen-Therapie, die seine Fans überrascht. Der Sänger selbst spricht von einem „Jungbrunnen“-Effekt, während Spezialisten behaupten, dass diese Behandlung Entzündungsprozesse im Körper reduzieren und die Alterung verlangsamen kann.

Obwohl der genaue wissenschaftliche Nutzen noch debattiert wird, scheint Heino fest entschlossen, seinem Körper auf die Sprünge zu helfen. Er plant damit den nächsten Schritt in seiner beeindruckenden Karriere: Konzerte bis zum 104. Lebensjahr sind laut ihm durchaus machbar – wenn die Energie stimmt.

Heino nutzt Stammzellendepot als „Powerbank fürs Leben“

Im Interview mit der „Bild“ erklärt Heino seine Vorstellung vom Wirkungskonzept: „Mir wurde prophylaktisch ein Stammzellendepot in den Oberarm gespritzt. Das ist wie eine Powerbank für meinen Körper, von der aus Stammzellen überall dahin freigesetzt werden, wo der Körper sie braucht.“

+++ Schwerer Verlust für Heino – er trauert um seine Schwester Hannelore +++

Und weiter: „Diese Therapie ist ein echtes Wunderwerk und verzögert zum Beispiel die Haut- und Gelenkalterung. Auch geistig bleibt man länger fit.“ Die Behandlung selbst sei überraschend unkompliziert: 30 Milliliter Blut werden entnommen, Stammzellen maschinell separiert und anschließend mit einer Injektion in den Oberarmmuskel zurückgeführt – in nur 20 Minuten sei alles erledigt.

Hohe Kosten – hoher Anspruch

Der behandelnde Arzt, Dr. Patrick Weninger, ordnet die Wirkung ein: „Die Methode führt zu einer Reduktion von chronischen Entzündungsprozessen im Körper. Dadurch kann der Alterungsprozess des Menschen verzögert werden. Alte und kranke Zellen werden durch junge Stammzellen ersetzt. Das wirkt sich überall im Körper aus, von den Organen bis zu den Gelenken.“

Damit erklärt sich auch der Preis: Pro Sitzung verlangt die Klinik rund 3.000 Euro – eine Summe, die Heino offenbar bereit ist, zu investieren. Schließlich verfolgt der Sänger klare Ziele: „Ich will weiter so fit bleiben, wie ich mich jetzt fühle, und deshalb habe ich die Stammzellen-Therapie gemacht. Ich habe ja einen Vertrag für Auftritte mit meinem Manager, bis ich 104 bin. Und den will ich einhalten. Verlängern kann man ja immer noch.“

Die Behandlung mit körpereigenen Stammzellen gilt als besonders schonend, da Nebenwirkungen selten sein sollen. Dennoch bleibt umstritten, ob das Verfahren tatsächlich als Anti-Aging-Wundermittel taugt. Bereits in Fachkreisen wird diskutiert, ob Studien die Wirkung ausreichend belegen. Fakt ist: Heino zeigt sich hochmotiviert und zuversichtlich.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.