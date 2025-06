Nach dramatischem Abbruch – Lewis Capaldi feiert tränenreiches Bühnen-Comeback

Mit dem Hit „Someone You Loved“ aus dem Jahr 2019 wurde Lewis Capaldi weltbekannt. Der Sänger mit der zarten und gleichzeitig kraftvollen Stimme zog sich 2023 nach einem dramatisch verlaufenden Auftritt zunächst von der Bühne zurück.

Der 28-Jährige leidet unter dem Tourette-Syndrom, das unwillkürliche Geräusche und Bewegungen hervorruft, die der Betroffene nicht steuern kann. In Stress- und Angstsituationen können die Symptome noch schlimmer werden. So auch bei seinem letzten Auftritt 2023 beim Glastonbury Festival geschehen. Doch an genau jenen Ort kehrte Lewis Capaldi nun nach seiner langen Pause zurück.

Lewis Capaldi feiert überraschendes Comeback

Schweren Herzens zog sich Capaldi nach dem für ihn traumatisierenden Auftritt in Glastonbury zurück, um nach eigenen Aussagen seine „körperliche und geistige Gesundheit in Ordnung zu bringen“. Zwei Jahre lang spielte Lewis Capaldi nur eine überschaubare Anzahl von Gigs.

Und auch am Freitagnachmittag (27. Juni) rechnete zunächst niemand mit dem Sänger beim Glastonbury Festival. Doch plötzlich tauchte gegen 16.55 Uhr sein Name auf den Videoleinwänden auf und zehntausende Festival-Besucher strömten zur Hauptbühne der Pyramid im Südwesten Englands, wie „thejakartapost“ berichtet.

Magischer Moment auf der Bühne

„Glastonbury, es ist so schön, wieder da zu sein. Ich werde heute nicht viel sagen, denn sonst fange ich vielleicht an zu weinen“, so die emotionalen Worte zur Begrüßung. Tränen flossen am Ende dennoch – beim Musiker und auch bei den Fans. Zum magischen Moment seines 35-minütigen Auftritts kam es, als Lewis Capaldi genau den Song anspielen wollte, bei dem er zwei Jahre zuvor aufgrund des Tourettes solche Schwierigkeiten hatte.

„Ich konnte diesen Song vor zwei Jahren nicht singen. Heute könnte ich Schwierigkeiten haben, ihn aus anderen Gründen zu Ende zu bringen“, sagte er unter Tränen, bevor er „Someone You Loved“ anstimmte. Das Publikum sang lautstark mit und übernahm gerne, wenn Lewis Capaldi sich zwischendurch kleine Pausen gönnte. Aber Capaldi hatte noch eine Überraschung.

Denn pünktlich zu seinem Comeback am Freitag hat der Schotte einen neuen Song mit dem Titel „Survive“ rausgebracht. In dem Lied hat er die letzten schwierigen Jahre seit seiner Diagnose niedergeschrieben und verarbeitet. „Die letzten drei Jahre waren nicht die besten für mich“, sagte er sichtlich bewegt auf der Bühne. „Es war zeitweise schwierig. Ich wollte einen Song schreiben, der davon handelt, diese Dinge zu überwinden.“ Am Ende gab es einen glücklichen Lewis Capaldi und noch glücklichere Fans – Comeback also gelungen.