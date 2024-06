Heidi Klum: Es geht heiß her – plötzlich ist das Shirt weg

Heiß, heißer, Heidi. Das ist zumindest die Devise von Topmodel Heidi Klum, die sich in letzter Zeit ganz schön oft und gerne auszieht.

Während sich die „GNTM“-Jurorin noch zuletzt mit Unterwäsche bedeckt zeigte, lässt sie für ein Fotoshooting nun endgültig die Hüllen fallen.

Ihre Karriere begann 1992 in der Late-Night-Show von Thomas Gottschalk beim Wettbewerb „Model ’92.“ Auch nach über 30 Jahren lässt es sich Topmodel Heidi Klum nicht nehmen, vor der Kamera zu stehen. Und das sogar freizügiger denn je.

Heidi Klum lässt tief blicken

In der neuen Dessous-Kollektion von „Intimissimi“ posierte die „GNTM“-Gastgeberin in Spitzenwäsche zwischen den Laken und wirft verführerische Blicke in die Kamera. Hans und Franz, wie die Model-Mama ihre Brüste liebevoll nennt, blieben zwar eingepackt – dennoch sind die Bilder ein echter Hingucker. Brüste sind hierbei ein gutes Stichwort. Denn gleich wenige Tage später riss sich Klum schon wieder die Klamotten vom Leib – und das wortwörtlich.

Heidi Klum: Scharfe Soßen bringen sie ins Schwitzen

In der Show „Hot Ones“ von YouTuber Sean Evans geht es darum, scharfer Chili-Saucen mit Hot Wings zu verspeisen. Heidi Klum brachte die Schärfe dabei derart ins Schwitzen, dass sie beim Probieren plötzlich ihr Jeanshemd aufknöpfte. Gastgeber Sean kam indessen nicht mehr aus dem Staunen heraus, der heiße Anblick Heidis im rotem BH brachte auch sein Blut zum Kochen.

Model-Mama Klum ist das Auspackfieber allerdings wahrlich zu Kopf gestiegen. In ihrer Instagram-Story teilte die 51-Jährige nun Einblicke in ein feucht-fröhliches Fotoshooting. Dabei räkelte sich Heidi, nur mit Fellmantel und Sonnenbrille bekleidet, im Wasser und ließ sich ablichten. Später eine weitere Szene – diesmal mit einem Kleid, was eher an einen Hauch von nichts erinnert und tief blicken lässt.

Nach all den Jahren im Business weiß Heidi Klum eben, wie der Hase läuft. Und der famose Satz „sex sells“ zieht bekanntlich noch immer.