Heidi Klum: Harte Worte! DIESE Promidame schießt jetzt gegen sie und ihre Tochter

Die letzten Wochen waren schwierige Zeiten für Topmodel Heidi Klum. Erst stand ihre Castingshow GNTM durch Anschuldigungen von ehemaligen Kandidatinnen scharf in der Kritik und jetzt das! Eine ganz bestimmte Promidame schießt jetzt heftig gegen Heidi Klum und deren 18-jährige Tochter Leni Klum. Die Vorwürfe sind heftig.

Heidi Klum: Nach Erfolg ihrer Tochter äußert SIE sich

Sie ist ein Reality-TV Urgestein: Désirée Nick war schon in allen möglichen Fernsehformaten zu sehen.

Leni Klum startet in der Modelwelt gerade so richtig durch. Doch manche finden, dass hat sie nur ihrer Mutter zu verdanken. Foto: picture alliance / Photoshot | -

Sie äußert sich jetzt in einem„Bunte“-Interview zu Heidi Klum und auch zu Leni, die gerade ihre Modelkarriere angefangen hat. Es geht um ihre Größe und darum, dass ihr der Erfolg praktisch von Mama Heidi in die Wiege gelegt wurde.

Das solltest du über Heidi Klum wissen:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Im Jahr 1992 wird sie bei einem Model-Wettbewerb von Thomas Gottschalk entdeckt

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Sie ist mit dem ehemaligen Tokio Hotel Star Tom Kaulitz verheiratet

Heidi Klum: Désirée Nick findet klare Worte zu Leni

Der Reality-Star findet eindeutige Worte: „Ich bin selbstverständlich für Diversity, es ist grotesk, das Gegenteil zu behaupten. Ich vertrete jedoch die Ansicht, der Sinn von Models besteht darin, die Norm in Ästhetik, Silhouette, Beauty und Allüre zu sprengen und perfekte Maßstäbe zu setzen. Sonst bräuchte es schließlich keine Models. Heidi hat Diversity just entdeckt, als sie gezeigt hat, dass ihre eigene Tochter keinerlei Modelmaße und keinen göttlichen Körper hat und ohne die Protektion der Mama niemals eine Chance auf dem Laufsteg hätte. Seitdem werden plötzlich all jene umarmt, für die das ebenso gilt“. Autsch!

