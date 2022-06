Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz packt aus – „Fühle mich immer noch fremd“

Heidi Klum ist auf den sozialen Netzwerken einfach immer präsent. Egal ob mit Fotos, Videos oder Instagramstories: Sie versorgt ihre Fans 24/7 mit ihrem Leben, zeigt auch immer wieder intime Momente mit ihrem Ehemann Tom.

Auf Instagram und Co. taucht der allerdings immer nur im Hintergrund auf, hat selbst nicht mal ein eigenes Profil. In einem Podcast verrät er jetzt, was er von dem ganzen Trubel wirklich hält.

Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz hat eigentlich gar kein Bock darauf

Das Model fühlt sich in der Welt der Promis anscheinend pudelwohl. Egal ob Auftritte auf dem roten Teppich, Benefizveranstaltungen oder Geburtstagsfeten von prominenten Kollegen: Heidi Klum ist überall mit dabei. Und auch, was Statussymbole angeht, macht Heidi mit. Urlaube, Häuser und teure Klamotten, davon hat sie reichlich.

Das solltest du über Heidi Klum wissen:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Im Jahr 1992 wird sie bei einem Model-Wettbewerb von Thomas Gottschalk entdeckt

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Doch genau das reizt Tom Kaulitz eigentlich so gar nicht: „Ich muss wirklich sagen, wenn ich in diese teuren Läden reingehe, fühle ich mich da immer noch fremd. Irgendwie fühle ich mich immer noch wie ein Typ, der eigentlich fehl am Platz ist, der eigentlich hier gar nicht hergehört“. Klare Worte!

Heidi Klum: Ehemann Tom findet klare Worte

Der Musiker geht sogar so weit, dass er die Welt der Promis beleidigt! In dem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ den er mit seinem Bruder Bill prodziert, erzählt er jetzt: „Manchmal ist das so, dass ich denke: Ich will gar nicht zu eurer komischen Elite gehören“. Meint er damit auch seine eigene Frau? Klar ist, dass der Tokio-Hotel-Star damit auf jeden Fall den Freundekreis des Models meinen könnte. Denn die gehört nur mal zu den Promis in den USA.

Eins ist aber sicher: Das Model liebt ihren Ehemann. Und auch ihr Schwager Bill Kaulitz steht ihr sehr nah. Doch was ist das da mit den Tokio-Hotel-Stars und Heidi Klum?