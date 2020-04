Heidi Klum: Feuchte Küsse im Bett – doch wo ist Tom?

Heidi Klum zeigt sich ihren Fans nicht nur gerne im TV bei der Arbeit, sondern auch ganz privat.

Die Modelmama nimmt ihre Fans mit in den Urlaub, in ihre Villa in Los Angeles – und auch ins gemeinsame Ehebett mit Tom Kaulitz. Auch dieses Mal gibt es dort wieder feuchte Schmatzer. Allerdings nicht vom Musiker, mit dem Heidi Klum seit 2019 verheiratet ist. Sondern von Anton, dem Hund der 46-Jährigen.

Heidi Klum: Feuchte Schmatzer von Hund Anton

Unter das Video, in dem Anton das Gesicht von Heidi Klum ableckt und die Vierfach-Mama strahlt, schreibt sie: „Anton kisses.“ Dazu ein Hunde-Emoji, kleine Pfoten und ein Herzchen. Die beiden scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Die Fans der GNTM-Jurorin sind begeistert.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Very nice. Voll süß. Der hat dich sehr lieb, dein Hund

So cute

I love Anton!

So lieb

Von Ehemann Tom ist weit und breit nichts zu sehen. Doch Sorgen muss man sich um das Paar nicht machen. Nachdem Heidi Klum und Tom Kaulitz wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion Abstand halten mussten, gibt es mittlerweile Entwarnung und das Model und der Musiker sind wieder vereint.

Heidi Klum und Tom Kaulitz. Foto: imago images / ZUMA Press

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Sie ist ein deutsches Model und Moderatorin

Seit 2008 besitzt sie auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

1997 heiratete Klum den australischen Starfriseur Ric Pipino, mit dem sie in New York lebte

2002 trennte sich das Paar

Am 10. Mai 2005 heiratete sie in Mexiko den britischen Sänger Seal

2012 trennte sich das Paar

Sie hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou

2019 heiratete Heidi Klum den Musiker Tom Kaulitz

Heidi Klum teilt Bild mit kugelrundem Bauch

Und auch Schwager Bill ist wieder dabei. Vor Kurzem teilte Heidi Klum ein Bild, das alle drei mit kugelrunden Bäuchen zeigt. Wer auf Nachwuchs im Hause Klum/Kaulitz hofft, wird aber enttäuscht:

Allem Anschein nach hatte das Trio nur ein gutes und vor allem reichliches Abendessen. Unter das Foto schrieb die Moderatorin: „Dinner was good!“ (cs)