Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz kuschelt plötzlich fremd – „Ihr spinnt wohl“

Auch nach knapp drei Jahren Ehe zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz meist noch wie frisch verliebte Teenies. Ihren Liebsten teilen käme da wohl für sie nie infrage.

Doch jetzt kuschelte Tom Kaulitz plötzlich fremd. Und das ausgerechnet im Ehebett von ihm und Heidi Klum.

Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz auf Kuschelkurs – aber nicht mit seiner Heidi

Für gewöhnlich knutscht und kuschelt sich Heidi Klum immer so eng an ihren Ehemann Tom, dass niemand dazwischenkommen könnte. Am Samstag haben es jedoch gleich zwei geschafft. Bulldogge Albert und der irische Wolfshund Anton spielten am Morgen das Aufweckkomitee.

----------------------

Das solltest du über Heidi Klum wissen:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Im Jahr 1992 wird sie bei einem Model-Wettbewerb von Thomas Gottschalk entdeckt

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

----------------------

Die beiden Hunde sind einfach ins Bett gesprungen. Und Tom Kaulitz hatte plötzlich nur noch Augen für die beiden Hunde. „Der will auch kuscheln“ , meinte der 32-jährige Gitarrist der Band „Tokio Hotel“. Sofort gab es für die beiden Rüden eine fette Kuscheleinheit im Bett.

Heidi Klum muss sich ihren Liebsten Tom Kaulitz am Wochenende teilen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jan Huebner

Heidi Klum: „Ihr spinnt wohl“

Hundemama Heidi Klum filmte alles und meinte nur spaßig: „Ihr spinnt ja wohl“. Zum Dank wurden die Arme der liebevollen Hundehalter abgeleckt. Im Hause Klum und Kaulitz keine Seltenheit. Die Hunde springen regelmäßig für eine intensive Kuscheleinheit mit ins Bett. Das kann schon mal eng werden, zumal der irische Wolfshund Anton an die 80 Zentimeter groß ist.

Der dritte Vierbeiner im Haus, Capper, blieb lieber auf dem Boden und schaute sich das Schauspiel von unten an. Na, so kann der Tag doch starten.

----------------------

Noch mehr News zu Heidi Klum:

----------------------

Gerade erst verkündete Heidi Klum die Siegerin der 17. Staffel von GNTM: Lou-Anne. Kurz nach dem Finale traf das Model eine drastische Entscheidung.