Heidi Klum: Model macht geheimnisvolle Ankündigung – „Wirklich aufregend“

Heidi Klum wurde als Model weltberühmt, in ihrer Castingshow „Germanys next Topmodel“ führt sie Nachwuchstalente in das Business ein. Doch nicht nur im deutschen Fernsehen kann man die 50-Jährige bestaunen. Als Wahlamerikanerin ist sie unter anderem auch in den US-Shows „America’s Got Talent“ oder „Project Runway“ zu sehen. Alle Fans des Stars dürfen jetzt ihre Ohren spitzen – denn Klum macht eine geheimnisvolle Ankündigung.

Heidi Klum: Mysteriöse Nachricht an Fans

Heidi Klum ist aus der TV-Branche nicht mehr wegzudenken. Fast ganzjährig ist sie damit beschäftigt, im Fernsehen auf der Bühne zu stehen. Wer nicht genug von dem Model bekommen kann, darf sich ihren 12 Millionen Fans auf Instagram anschließen, um einen Einblick in das private Leben des „GNTM“-Stars zu erhalten. Denn Klum macht keinen Hehl aus intimen Details. Auf Social Media plaudert sie auch gerne mal schlüpfrige Geheimnisse aus. Jetzt überrascht die Ehefrau von „Tokio Hotel“-Mitglied Tom Kaulitz mit einer neuen Ankündigung.

Dazu postete Heidi Klum kürzlich ein Bild auf ihrem Instagram-Account, welches sie vor einer traumhaft schönen Kulisse zeigt. Das Model klärt auch direkt auf, wo genau sie sich befindet: im Süden Frankreichs, in Cannes. Dazu titelt sie: „Ich freue mich so sehr, hier in Cannes etwas ganz Besonderes ankündigen zu können.“ Genauere Details verrät die Unternehmerin noch nicht. Doch ihre Fans raten bereits fleißig in den Kommentaren, worum es sich bei der kryptischen Nachricht handeln könnte.

Neben vielen Schwangerschaftsmutmaßungen mischt sich auch Kultmoderatorin Frauke Ludowig ein: „Freue mich auf dich am Dienstag, liebe Heidi! Und es ist wirklich aufregend, was du zu verkünden hast.“ Ob es auch etwas mit den Internationalen Filmfestspielen in Cannes zu tun haben könnte? Schließlich finden diese zum 77. Mal vom 14. bis zum 25. Mai 2024 statt.

Scheinbar dürften Fans nicht mehr allzu lange auf heißen Kohlen sitzen. Die Anhänger von Model Heidi Klum werden es sicherlich als Allererste erfahren.