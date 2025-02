Heidi Klum: Kurz nach Start von GNTM muss die der Wahrheit ins Auge blicken

Zur besten Sendezeit begrüßt Heidi Klum das TV-Publikum am Donnerstagabend (13. Februar) zu der 20. Staffel von GNTM. Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum suchte sie in der ersten Folge nach der Top 50 der weiblichen Nachwuchsmodels.

Die beiden Frauen hatten einiges zu tun und bewerteten insgesamt 100 Kandidatinnen. Doch kann man bei den Zuschauern mit dem Konzept auch noch nach 20 Jahren punkten? Am Tag nach der Ausstrahlung erreicht Heidi Klum die Nachricht.

Heidi Klum: Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen

Tausende Fans haben sich auf den Start der neuen GNTM-Staffel gefreut. Doch der Abend begann mit einem Dämpfer. Einige Zuschauer konnten sich aufgrund eines technischen Problems nicht in der Joyn-App anmelden und verpasst somit den Auftakt der ProSieben-Show von Heidi Klum.

+++ Heidi Klum traut bei „GNTM“ ihren Augen kaum – „Noch nie gesehen“ +++

Nichtsdestotrotz kann sich die Quote am nächsten Tag durchaus sehen lassen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schalteten insgesamt 1,63 Millionen Menschen zur besten Sendezeit ein. In der Zielgruppe waren es 0,91 Millionen Zuschauer. Bestwert für Heidi und ihre „Mädchen“?

Heidi Klum muss sich geschlagen geben

An diesem Abend hat es nicht für den Tagessieg in der jungen Zielgruppe gereicht. Dieser ging überraschenderweise an das ZDF und das Kanzlerkandidaten-Duell in der Sendung „Klartext“. Dort waren 1,12 Millionen Zuschauer der 14- bis 49-Jährige am Start. Mit 20,1 Prozent Marktanteil geht der öffentlich-rechtliche Sender also als Gewinner in der Primetime raus.

+++ „GNTM“: Heidi stellt irren Wunsch an Kandidatin aus NRW – „Ich kann nicht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.