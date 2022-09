Heidi Klum: Tochter Leni geht großen Schritt – „Wollte einfach was verändern“

Leni Klum feierte vor rund vier Monaten ihren 18. Geburtstag und ist seit dem volljährig. Die Tochter von Heidi Klum hat auch nicht lange gefackelt und steht mittlerweile auf eigenen Beinen.

Mittlerweile wohnt die 18-Jährige in New York, wo sie auch Architektur studiert. Dennoch ist dieser neue Lebensabschnitt nicht nur für Mama Heidi Klum sehr aufregend. Auch für Leni ist es ein großer Schritt in Richtung erwachsen werden. Und genau aus dem Grund trifft sie eine drastische Entscheidung.

Heidi Klum: Leni überrascht mit neuem Look

Nicht nur die Wohnsituation ändert sich kürzlich bei Leni Klum. Sie überrascht vor allem mit einem komplett neuen Look. Vor Kurzem färbte sich die 18-Jährige ja bereits die Haare von blond zu braun. Nun ändert sie auch die Länge ihrer Haare und setzt auf einen Long-Bob. Ganz nach dem Motto: Neuer Lebensabschnitt, neue Frisur. Das zeigt sie auch auf Instagram.

Heidi Klum: Ihre Tochter zeigt sich mit neuer Mähne und ihrem Freund

Bei einem Event in Berlin zeigt sich das Model erstmals mit der neuen Haarpracht. In einem Interview mit „Bunte“ verrät sie, was hinter dem Umstyling steckt: „Ich war gelangweilt von meinen Haaren, ich habe sie dunkel gefärbt. Zuvor war ich immer blond. Und jetzt habe ich sie abgeschnitten. Ich will einfach immer ein bisschen Veränderung. Spliss war der Grund.“

Neben der neuen Frisur zeigt sich Leni Klum mit ihrem Aris Rachevsky. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass ihr Freund sie nach Deutschland begleitet.

