Heidi Klum: Oben ohne vor Sonnenaufgang – hier sieht man fast alles

Wow, was ein heißer Anblick auf dem Instagram-Account von Heidi Klum! Das Model weiß einfach, wie man sich perfekt in Szene setzt.

Heiß, heißer, Heidi Klum – die 48-Jährige steht ihren jüngeren Kollegen in Sachen Aussehen in nichts nach. Das beweist ein aktueller Schnappschuss, den sie mit ihren rund 8,8 Millionen Followern auf Social Media teilt.

-------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele TV-Shows mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz

Besonders beliebt bei ihren Fans ist die Halloween Feier von Heidi Klum, bei der sie jährlich mit ausgefallenen Kostümen begeistert

-------------------

Heidi Klum: Neues Oben-ohne-Foto auf Instagram

Dass die Mutter von vier Kindern nicht gerne mit ihren Reizen geizt, ist eigentlich bekannt. Aber mit diesem Foto hat sich die GNTM-Moderatorin noch einmal selbst übertroffen.

Heidi Klum hat ihre Brüste nur sehr spärlich bedeckt

Aktuell befindet sich die Laufstegschönheit auf der griechischen Insel Mykonos. Und von dort sendet sie heiße Grüße an ihre Fans.

Heidi Klum ist aktuell in Griechenland

Vor einer malerischen Kulisse, im Hintergrund der Strand und der Sonnenaufgang, posiert Heidi Klum lediglich mit zwei Handtüchern, die sie um ihren Körper geschlungen hat. Eins davon verdeckt ihre Beinpartie und den Intimbereich, das andere trägt sie zu einem Turban auf dem Kopf.

Und was ist mit ihrem Oberkörper? Der ist komplett frei! Lediglich ihre Ellenbogen bedecken grade so eben ihre Brüste. Dabei hält sie sich mit beiden Händen die Augen zu, grinst in die Kamera.

------------------

Weitere Nachrichten zu Heidi Klum:

Heidi Klum: Heißer Bett-Schnappschuss – hier zeigt sie fast alles

Heidi Klum darf es endlich allen zeigen: „Es war so schwer, in den letzten Wochen nichts zu sagen“

Heidi Klum sprengt das Netz: DIESE Aufnahmen sorgen für Furore – „Atemberaubend“

---------------------

Heidi Klum genießt den Sonnenuntergang auf Mykonos

„Sonnenaufgang in Mykonos ist so schön“, schreibt sie zu dem freizügigen Bild dazu. Und das glauben wir ihr doch gerne.

Heidi Klums Tochter Leni hat kürzlich für Aufsehen gesorgt. Ausgerechnet mit IHM hat sie sich gezeigt. Erfahre hier mehr. (cf)