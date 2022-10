Heidi Klum: Diese Halloween-Kostüme machten sie zur Königin des Horrors

Jedes Jahr aufs Neue fragen sich die Fans von Heidi Klum, wie ihr Halloween-Kostüm wohl aussehen wird. Das Supermodel ist passionierte Verkleidungskünstlerin und sorgte schon mit diversen Looks für schaurig-schöne Unterhaltung.

Für ihre jährlich stattfindende Halloween-Party lässt sich Heidi Klum oft stundenlang bemalen und mit Silikon „verschönern“. Für 2022 kündigte sie bereits einige Tage vor dem großen Fest an, dass sie einen Notarzt zu ihrer eigenen Sicherheit vor Ort haben wird. Auch wenn sie damit für eine Neuheit sorgt, ausgefallen waren ihre Kostüme schon immer.

Heidi Klum: Das waren ihre Halloween-Kostüme

Bei „Germany’s next Topmodel“-Chefin Heidi Klum lohnt sich ein Blick ins Fotoalbum, denn in Sachen Kostümierung war das Supermodel schon immer kreativ. Auch wenn sie zu Beginn ihrer Halloween-Reise noch auf brave Zöpfchen setze, war schon im Jahr 2000 zu erkennen, dass Heidi Spaß an Verkleidungen hat. Damals zeigte sie sich im Horror-Puppen-Look mit schwarzen Haaren und knappem Leder-Dress.

2001 erschien sie dann auf einem Pferd und mit Mega-Langhaarperücke im hautengen Einteiler. 2002 verzauberte Heidi Klum ihre Gäste als Betty-Boop im Pin-up-Outfit.

Heidi Klum fährt die Krallen aus

2003 wurde es dann gülden, als sich das Model in einen goldenen Body mit viel Dekolleté kleidete, der an eine Kriegerin erinnerte. 2004 wechselte sie von Gold auf Rot und erschien mit opulentem Hut und Skelett auf dem Rücken.

2005 sah es so aus, als hätte sich Heidi vom roten Vorjahr inspirieren lassen – hier trat sie als blutsaugender Vampir ins Rampenlicht. Als Schlange und Apfel verkleidet, versteckte Heidi Klum 2006 ihren Babybauch als sie mit Tochter Leni Klum schwanger war. Ein Jahr später präsentierte sich die Neu-Mama als sexy Katze und fuhr die Krallen aus.

Heidi Klum begeistert mit tierischem Look

Für die Halloween-Party von 2008 ließ sich Heidi Klum sechs zusätzliche Arme wachsen. Zumindest sah es so aus, als sie als achtarmige indische Göttin Kali für die Fotografen posierte. 2009 wurde sie wieder zum Tier und schnäbelte mit Ex-Mann Seal als Raben-Frau auf dem roten Teppich.

2011 kam Heidi Klum als Anatomie-Puppe zur Party. Foto: IMAGO_ZUMA-Wire

2010 entdeckte sie ihre Liebe zu Technik – zumindest für einen Abend, denn sie erschien als metallic glitzernder Transformer. 2011 tobten die Affen bei dem Supermodel. Bis zur Unkenntlichkeit kostümiert, erinnert sie an „Planet der Affen“. Diesen Look legte sie übrigens nicht für ihre eigene Party an, sondern erschien so als Gast auf einer anderen. Bei der Heidi-Sause ließ sie sich als Anatomie-Puppe auf einem Leichentisch einfahren.

Heidi Klum: Für Halloween wird sie zur Oma

2012 glänzte Heidi Klum mit Natürlichkeit und präsentierte sich im Kleopatra-Look. Übrigens: Weil Wirbelsturm „Sandy“ ihre Pläne von einer Halloween-Party zunichte machte, feierte Heidi einen Monat später eine gruselige Weihnachtsparty.

2013 zeigte sich Heidi Klum als gealterte Dame. Foto: IMAGO/ ZUMA-Press

Für ihr Kostüm von 2013 wagte das Model einen Blick in die Zukunft und inszenierte sich als alte Frau mit Gehstock, Falten und Altersflecken. 2014 wurde es dann wieder animalisch, als Heidi Klum mit riesigen Flügeln als Schmetterling auf dem Times Square posierte.

Heidi Klum feiert Pärchenauftritt mit Tom

Als Jessica Rabbit sorgte das Model 2015 für Aufsehen. Mit riesiger Oberweite und hautengem glitzerndem Kleid stahl sie allen die Show. 2016 erinnerte ein bisschen an „Germany’s next Topmodel“, als sich die Modelmama mit fünf Klonen im Schlepptau präsentierte.

Heidi Klum und Tom Kaulitz wurden 2018 zu Shrek und Fiona. Foto: IMAGO/ E-PRESS

2017 imitierte sie Michael Jackson in seinem Musikvideo „Thriller“. Ähnlich wie der verstorbene Superstar entschied sich auch Heidi Klum für ein Werwolf-Kostüm. 2018 steckte sie zum ersten Mal auch Partner Tom Kaulitz mit dem Verkleidungsspaß an. Als Oger-Pärchen Shrek und Fiona erschienen sie Hand in Hand und frisch verliebt.

Heidi Klum – Corona-Pandemie sorgt für Ausfall

2019 legten die beiden dann noch eins drauf und glänzten als Astronaut und Cyborg-Königin. Für das aufwendige Kostüm ließ Heidi Klum ihre Fans bei der Verwandlung zusehen, indem sie sich in einem Schaufenster schminken ließ.

2020 sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass Heidi Klum ihre Party leider absagen musste. Stattdessen drehte sie einen schaurigen Kurzfilm. Und auch 2021 fiel für das Model leider ins Wasser. Doch die Königin des Horrors lässt sich nicht unterkriegen – 2022 soll es wieder weiter gehen.