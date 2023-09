Heidi Klum lässt GNTM-Bombe platzen

Topmodel Heidi Klum springt von einem Job zum nächsten. Aktuell ist die Wahl-Amerikanerin noch als Jurorin bei „America’s got Talent“ zu sehen – dem amerikanischen Pendant zum deutschen „Supertalent“ – danach steht sie schon wieder für eine andere Show vor der Kamera, die 2024 bereits in die 19. Runde geht: „Germany’s next Topmodel“ (GNTM).

Auf Instagram läutete Heidi Klum eine Frage-Runde für ihre Fans ein und ließ damit auch gleich eine GNTM-Bombe platzen.

Heidi Klum verrät GNTM-Hammer

Ihre deutschen Fans wollen sich brennend ein paar Infos zur neuen GNTM-Staffel einholen, die Heidi auch fleißig beantwortet. So fragt ein Fan: „Wann gibt es News zu GNTM?“. Heidis Antwort: „Anfang Oktober komme ich nach Deutschland und mache ein offenes Casting. Zusätzlich zu den ganzen, die ich im Internet angeguckt habe über den Sommer hinweg.“

Als jemand anderes noch einmal nachhakt, wann denn die Dreharbeiten für die neue Staffel starten, verrät das einstige „Victoria’s Secret“-Model: „Im Oktober“.

Nächsten Monat sucht Heidi Klum also ganz offiziell wieder das schönste Mädchen Deutschlands. Und nicht nur das. Denn wie ProSieben bereits vor einiger Zeit auf seiner Webseite verkündete, wird es 2024 eine Neuerung geben.

GNTM-Neuerung 2024

Erstmals in der Geschichte von „Germany’s next Topmodel“ dürfen sich auch Männer bei der Show bewerben. „GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein“, erklärte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler.

Der genaue Starttermin für die 19. Staffel von GNTM im kommenden Jahr wurde weder von Heidi Klum noch vom Sender bislang bekannt gegeben.