Heidi Klum will Show abbrechen! Plötzlich wird ihr alles zu viel

Während sie in der Vergangenheit für GNTM viel Kritik einstecken musste, ist Heidi Klum in ihrer Wahlheimat den USA weiterhin ein gefeiertes Supermodel. Der deutsche Exporthit kommt beim amerikanischen Publikum gut an.

Kein Wunder also, dass sie seit 2013 in der TV-Show „America’s Got Talent“ in der Jury sitzt. An der Seite ihrer Kollegen, vor allem aber in Gesellschaft von Schauspielerin Sofía Vergara, meldet sich Heidi Klum auf Instagram auch gerne mal vom Set. Hier zeigt ein Video jetzt auch, wie das Supermodel kurz davor war, einen Bühnenauftritt abzublasen.

Heidi Klum wird Teil der Show

Es geht um eine Showeinlage der Männergruppe „Human Fountains“. Die waren schon mal in der Show und sind beim Publikum durchaus beliebt. Bekannt sind sie für ihre außergewöhnliche Wassershow, die sie durch Wasserspucken mit ihren Mündern kreieren.

Für das gewisse prominente Etwas haben sie sich diesmal Jurorin Heidi Klum auf die Bühne geholt. Sie soll Teil der Nummer werden und stöckelt in ihren Schuhen in Richtung Kandidaten. Hier wird ihr eine Wasserflasche gereicht, aus der sie einen großen Schluck nimmt und per Spucken an ihren Nebenmann „weiterreicht“.

Supermodel muss in Deckung gehen

Was manch einer als ekelig ansehen würde, gehört für die Männer zur Show. Heidis Spuck-Schluck landet am Ende in den Mündern von zwei weiteren Künstlern. Die sind am Ende der Reihe aber noch nicht fertig mit ihrer Showeinlage.

Ganz im Gegenteil. Hier wird ein neuer großer Schluck genommen und wieder in Richtung Heidi zurück gespuckt. Erst als sich ihr Nachbar wieder zu ihr umdreht, scheint sie zu verstehen. Panisch dreht sie sich zu ihren Jury-Kollegen um und scheint die Show abbrechen zu wollen. Plötzlich wird ihr mit der lustigen Wasser-Nummer alles zu viel und sie ruft: „Nein, nein, nein!“

Mehr News:

Aber der Künstler neben ihr macht keine Ausnahme. Also muss Heidi Klum in Deckung gehen. Während sich das Model duckt, sprüht über ihrem Kopf der Wassernebel über sie hinweg. So etwas wäre ihr bei GNTM sicherlich nicht passiert.