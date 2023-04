„Hartz und herzlich“-Star Rudi tot – es starb in Afrika

Er hatte sein großes Glück gefunden, doch es sollte nicht lange währen. Nach sechs gemeinsamen Jahren wollten sich der Brandenburger „Hartz und herzlich“-Protagonist Rudi und seine große Liebe Nangini das Ja-Wort geben. Die Hochzeit wurde ein rauschendes Fest. Doch allzu lange sollte die Freude nicht anhalten. Der 63-Jährige starb nur vier Monate nach der Trauung.

Er hatte jahrelang gespart, legte jeden Cent beiseite. Und das alles nur für ein Ziel: Rudi wollte seine Nangini glücklich machen, sich mit ihr ein neues Leben aufbauen. Fernab der Heimat: in Tansania. Und es schien auch alles prächtig zu laufen für den „Hartz und herzlich“-Star und seine deutlich jüngere Freundin.

„Hartz und herzlich“-Star Rudi ist in Tansania gestorben

Doch dann schlug das Schicksal knallhart zu. Das RTL Zwei-Team wollte Rudi eigentlich in Deutschland vom Flughafen abholen, als es eine Nachricht von Nangini erhält. „Hallo, hier ist Nangini, Rudis Frau aus Tansania. Ich möchte Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14. September 2022 gestorben ist. Rudi hat diese Welt verlassen. Ich bin noch immer geschockt. Mir fällt es schwer zu schlafen und im Haus zu sein. Ich werde Rudi so schnell wie möglich hier in Tansania beerdigen. Ich werde dafür kämpfen, dass er in Frieden ruhen kann“, so die junge Frau.

Einen Tag zuvor habe sie ihren Mann leblos im Garten ihres Hauses gefunden. Er starb eines natürlichen Todes, heißt es von RTL Zwei. Rudi wurde nur 63 Jahre alt.

Doch neben all der Tragik gibt es in der neuen „Hartz und herzlich“-Folge, die RTL Zwei am Dienstagabend um 20.15 Uhr ausstrahlt, auch Freude. In Magdeburg bekommt die Grünstraße einen neuen Bewohner. Oma Franzi darf sich auf ihre Enkelin freuen. Das ist nicht selbstverständlich. So hatte das Jugendamt zunächst Bedenken. „Zum Glück haben wir es geschafft, durch meinen Einsatz, dass die Kleine nach Hause darf. Morgen kommt die Familienhilfe“, strahlt Franzi.

Denn eigentlich sollte ihre Tochter Lisa mit ihrem Kind in ein Mutter-Kind-Heim. Nur durch Franzis unermüdlichen Einsatz ließ das Jugendamt die Forderung fallen und ermöglichte der jungen Familie ein gemeinsames Leben.