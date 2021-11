„Hartz 4“-Empfänger bekommt mehr Geld – und hat ein riesiges Problem

Für den 56-Jährigen „Hartz 4“-Empfänger Thorsten aus Rostock ist es gerade nicht leicht. Der Teilnehmer aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ ist verzweifelt, weiß nicht, wie er über die Runden kommen soll.

Denn obwohl der „Hartz 4“-Satz um 14 Euro erhöht wurde und Thorsten nun etwas mehr Geld auf dem Konto hat, kommt das nächste Problem.

„Hartz 4“-Empfänger bekommt mehr Geld – doch es gibt ein Problem

Wie unser Partnerportal „Moin“ berichtet, muss der „Hartz und herzlich“-Kandidat aus seiner Wohnung im vierten Stock aus- und in eine andere Bleibe im zweiten Stock einziehen. Der Grund: Eine Knie-OP steht an. Thorsten hat wahnsinnige Schmerzen und kann nicht mehr so viele Treppen laufen.

"Hartz 4"-Empfänger Thorsten muss sich einer OP unterziehen. Foto: Screenshot RTL+

----------------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

Die Auszahlung von Hartz 4 erfolgt über die Bundesagentur für Arbeit

----------------------------------------

„Hartz 4“-Empfänger Thorsten: „Das tut schon weh“

Doch so richtig hat er vom zweiten Stock nichts. Denn: In der zweiten Etage muss er mehr Betriebskosten zahlen. „Das ist schon eine Erhöhung, die mein kleines bisschen Rente sehr belastet. Und das tut schon weh im Portemonnaie.“

+++ Hartz 4: Frau am Boden zerstört! Erst stirbt ihr Verlobter, dann passiert DAS – „Kann bald nicht mehr” +++

Wie es der „Hartz 4“-Empfänger dennoch schafft, das Leben trotz Schmerzen und wenig Geld zu genießen, erfährst du bei „Moin.de“.

----------------------------------------

Mehr Promi-/TV-Themen:

GZSZ-Hammer! ER steigt in der Serie ein – irre, wie er von seiner Rolle erfuhr

RTL ändert spontan das Programm – aus diesem traurigen Grund

„TV Total“ (ProSieben): Zuschauer können es nicht glauben – „so eine Dreistigkeit“

----------------------------------------

Gesundheitliche Probleme hat auch gerade ein Star, der sich wohl weniger mit Geldsorgen rumschlagen muss: Schlagersänger Wolfgang Petry. Der Musiker musste nun etwas bekanntgeben, dass einige Fans nicht gerade erfreuen dürfte. Was das ist, liest du hier >>> (jhe)