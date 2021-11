Seit das Arbeitslosengeld II 2005 eingeführt wurde, wird es im Volksmund Hartz IV genannt. Doch woher kommt der Name?

Hartz 4: Frau am Boden zerstört! Erst stirbt ihr Verlobter, dann passiert DAS – „Kann bald nicht mehr”

Es sind dramatische Szenen, die die Zuschauer in der RTL2-Show „Hartz und Herzlich” miterleben müssen. Es geht um die 67-Jährige Hartz-4-Empfängerin Regina aus Rostock.

Die Rentnerin musste gerade erst den schweren Verlust ihres Verlobten Norbert verarbeiten, da erwartet sie schon das nächste Unheil. Und das ausgerechnet in der Wohnung, in der die Hartz-4-Empfängerin mit ihrem Mann so glücklich war.

Hartz-4-Empfängerin muss in RTL2-Show ohne Strom auskommen

„Ich lege irgendwo was hin und weiß nicht mehr, wo ich's hingelegt habe. Weil mich das alles fertig macht hier. Ich kann bald nicht mehr“, erzählt die Rentnerin dem Kamerateam von RTL2.

Hartz-4-Empfängerin Regina ist in der RTL2-Show „Hartz und herzlich” zu sehen – jetzt wurde ihr der Strom abgedreht. Foto: Screenshot RTL+

Der 67-Jährigen wurde der Strom abgedreht. Ausgerechnet in der schweren Zeit, die sie gerade durchsteht.

Hartz-4-Empfängerin Regina spricht über ihre Stromnachzahlung

Bevor ihren Elektrogeräten der Saft abgedreht wurde, konnte Regina zum Glück noch eine Ladung Wäsche waschen. Jetzt funktioniert nichts mehr.

----------------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

Die Auszahlung von Hartz 4 erfolgt über die Bundesagentur für Arbeit

----------------------------------------

Nach langem Suchen wird die 67-Jährige endlich fündig. „Das ist die ursprüngliche Rechnung. 309 Euro“, sagt sie. Dass sie so viel Strom nicht verbrauche, versuchte sie schon in der Vergangenheit den Stadtwerken zu erklären.

Hartz-4-Empfängerin aus RTL2-Show hat Schulden bei der Stadt

Während Hartz-4-Empfängerin Regina streng auf ihr knappes Geld achten muss, hat die Stadt kein Erbarmen mit der Rentnerin. Die 67-Jährige muss zahlen.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Ich kann ja nichts machen“, sagt Regina, bevor sie in Richtung Stadtwerke aufbricht. Sie will ihre Rechnung begleichen und das, obwohl die Stromzahlung laut eigenen Angaben ihre komplette Rente frisst.

