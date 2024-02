„Hartes Deutschland“ (RTL2): Schlimme Szenen aus Frankfurt – „Wurde niedergestochen“

Frankfurt am Main – Inmitten der pulsierenden Finanzmetropole versteckt sich eine düstere Realität: Das Bahnhofsviertel, Deutschlands härteste Drogenszene. Bis zu 500 Menschen leben hier auf der Straße, gezeichnet von Verwahrlosung und Leid. Darunter der 31-jährigen Aaron.

Sein Gesicht von den Strapazen des Lebens gezeichnet. „Mit meiner Drogensucht weiß ich, dass ich viel kaputt mache“, gesteht er. Sein sehnlichster Wunsch: das Frankfurter Bahnhofsviertel zu verlassen.

„Hartes Deutschland“: Aaron am Limit

Inmitten der Finanzmetropole, dem Bahnhofsviertel, befindet sich Aaron, ein gelernter KFZ-Mechatroniker aus dem beschaulichen Allgäu. Hier dauert die Suche nach illegalen Substanzen nie lange. Eine beunruhigende Realität, mit der Aaron konfrontiert wird.

Doch nach fünf Wochen in der Mainmetropole, hält es der 31-Jährige nicht mehr aus.“Mein komplettes Geld ist weg – seitdem häng‘ ich hier fest“, berichtet er über die harten Wochen in Frankfurt.

„Hartes Deutschland“: Aaron sitzt in Frankfurt fest

Nach dem tragischen Tod seiner Ex-Frau vor zweieinhalb Jahren stürzt Aaron ab. Der Konsum von Heroin wird zur zerstörerischen Begleiterscheinung seines Lebens. Schließlich führt ihn der Weg vom idyllischen Allgäu ins düstere Bahnhofsviertel Frankfurts, wo die Sucht nach Heroin schnell von der nach Crack abgelöst wird.

„Seit etwa vier Wochen bin ich jetzt in Frankfurt. Ich bin hier gestrandet, wurde überfallen und sogar niedergestochen“, so Aaron von seiner Odyssee. Mit keinem Geld für die Rückreise steht er vor einem wahren Dilemma. Ob es Aaron am Ende trotzdem gelingen wird, sich aus der Drogenhochburg zu befreien?

RTL Zwei zeigt die neue Folge zu „Hartes Deutschland“ am Donnerstag (15. Februar 2024) um 20.15 Uhr oder bereits vorab bei RTL Plus.