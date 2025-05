RTL2: Gute Nachrichten nach „Armes Deutschland“ – jetzt kann es jeder sehen

Die einen kämpfen sich Tag für Tag durch, die anderen haben längst resigniert oder sich mit einem Leben auf staatliche Unterstützung eingerichtet. „Armes Deutschland“ blickt dorthin, wo es unbequem wird: an den Rand der Gesellschaft. Und auch die aktuelle Folge, die RTL2 am Dienstagabend (20. April) zeigte, machte mal wieder deutlich: Für viele Menschen in Deutschland ist das Leben ein ständiger Drahtseilakt. Doch nicht alle versuchen, daran etwas zu ändern.

Und offenbar trifft das Format auch beim Publikum einen Nerv.

RTL2: Nach „Armes Deutschland“ sickert die Nachricht durch

Die Quoten zeigen deutlich: Das Interesse an der Doku-Reihe ist ungebrochen, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet. Bei „Armes Deutschland“ schalteten am Dienstagabend rund 720.000 Menschen ein. Damit wurde ein Marktanteil von satten 8,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Für RTL2 ein voller Erfolg. Auch die später ausgestrahlten Wiederholungen performten deutlich über Senderschnitt. Der Tagesmarktanteil lag bei 6,7 Prozent – da kann man mehr als zufrieden sein. Damit übertrumpfte man sogar die Konkurrenz.

RTL2 lässt Konkurrenz hinter sich

Zum Vergleich: Sat.1 musste sich mit durchschnittlich 6,3 Prozent zufriedengeben. Zwar lief „Navy CIS“ zur Primetime noch solide mit 6,9 Prozent, doch danach ging’s bergab. „The Irrational“ schaffte gerade mal etwas über 4 Prozent, „Die Landarztpraxis“ am Vorabend dümpelte bei 3,5 Prozent.

Inhaltlich drehte sich diesmal vieles um zwischenmenschliche Konflikte und Alltagskämpfe. Carola und Stefan haben wieder zueinandergefunden – sehr zum Leidwesen von Ex-Freund Lothar, der nun wieder allein durchs Leben muss.

Ganz andere Sorgen plagten Jerome und Michelle aus Hamm. Bei ihnen wurde das Geld wieder knapp. Zeit, daheim auszumisten und nach Dingen zu suchen, die sich noch verkaufen lassen.

Wie es mit den Beteiligten der Bürgergeld-Doku weitergeht, zeigt RTL2 jeden Dienstag ab 20.15 Uhr. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie jederzeit in der RTL+-Mediathek nachholen.