„Hartes Deutschland“: Eskalation im Kölner Parkhaus – „Du brauchst uns nicht drohen!“

Brutale Realität! „Hartes Deutschland“ flimmert derzeit wieder über die TV-Bildschirme und präsentiert dramatische Ausschnitte aus dem Leben von Suchtkranken. Der Fokus der heutigen Sendung (1. Februar) liegt auf Köln, wo die Protagonisten emotionale Geschichten aus ihrer Vergangenheit teilen, jede prägender als die andere.

+++ „Hartes Deutschland“: Erschreckende Szenen aus Bremen! RTL2 so nah wie noch nie +++

Katrin ist in der Kölner Drogenszene keine Unbekannte: Sie hat nunmehr seit fast 25 Jahren Erfahrungen mit dem Konsum von Heroin und Kokain. In den letzten Wochen hat sie sich auf das Rauchen des Alkaloids konzentriert, um zumindest die Gefahr einer tödlichen Überdosis zu mindern. Allerdings neigt sie in letzter Zeit wieder dazu, es zu spritzen, was ihre Freundin Wiebke besonders nervös macht.

„Hartes Deutschland“: Nach Drogenrausch folgt die Quittung

„Madame hat seit Monaten geraucht und greift seit zwei Tagen wieder zur Spritze“, äußert Wiebke besorgt. Doch Katrin versucht sie zu beruhigen. „Ich habe noch nie eine Überdosis gehabt“, versichert sie, während sie sich auf den nächsten Kick ihres Drogenrausch vorbereitet. „Ich denke ich kann mich einschätzen.“

+++ RTL2 holt beliebte Sendung zurück – sie ist nichts für schwache Nerven +++

In öffentlich zugänglichen Gebäuden lauert stets die Gefahr, entdeckt und des Ortes verwiesen zu werden. Seit über zwei Jahrzehnten passt sich der Alltag der Frauen dem Rhythmus an, den die Drogen vorgeben. Immer wachsam, um nicht von der Polizei oder dem Sicherheitspersonal entdeckt zu werden. So auch diesmal.

„Hartes Deutschland“: Polizei

Ihr Drogenmissbrauch bleibt allerdings nicht unbeobachtet. Ein Wachmann schaltet sich ein: „Komm, raus hier!“, fordert er auf. „Ich ruf direkt die Polizei!“ Doch Katrin versucht, zu schlichten: „Du musst uns nicht drohen. Du weißt, dass wir hier sauber machen!“

+++ „Hartes Deutschland“: Horror-Bilder aus Bochum! RTL Zwei hält voll drauf +++

Doch der Wachmann betont mahnend: „Das ist Hausfriedensbruch!“ Bei einer Anzeige würden 1000 Euro pro Person fällig, bei Nichtzahlung drohen 100 Tage im Gefängnis. „Red‘ vernünftig mit mir!“, platzt es aus Katrin heraus, bevor sie mit ihrer Freundin aufbricht – auf dem Weg zum nächsten Parkhaus, ein ewiger Teufelskreis.

Die 6. Staffel zu „Hartes Deutschland“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL2. Die Folgen können bereits vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ streamen.