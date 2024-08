Bürgergeld: Aufstockerin bekommt ihr Geld – sie gibt es direkt wieder aus

Die Mannheimer Benz Baracken gehören seit langem zu einem der ärmsten Viertel Deutschlands. Im sozialen Brennpunkt begleitet die Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ die Protagonisten bei ihren Höhen und Tiefen. Dabei sind die Bewohner vor Ort meist auf staatliche Unterstützung angewiesen und meistern den Alltag mit eingeschränkten Mitteln.

Um dennoch über die Runden zu kommen, stockt Katrin ihr Geld vom Amt bei einem Fahrdienst für behinderte Menschen auf. Ein Teil ihres Einkommens hat sie bereits fest eingeplant und weiß genau, wofür sie es ausgibt.

Bürgergeld: Das Geld ist knapp

Seit einigen Jahren ist die Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ nicht mehr aus dem TV-Programm wegzudenken. In den Benz-Baracken in Mannheim ist immer etwas los. Besonders in der Großfamilie rund um die Zuschauerlieblinge Katrin und Elvis geht es oft drunter und drüber. Doch die Kult-Barackler haben es nicht immer leicht im Leben. Mit acht Kindern sind die finanziellen Mittel begrenzt und müssen haargenau eingeteilt werden.

Ende des Monats erhält Katrin stets ihr Geld. Doch anstatt das Einkommen auf dem Konto liegen zu lassen, hat sie nur eine Mission: Die Scheine direkt abheben. Und die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin weiß bereits genau, für welchen Zweck sie sie nutzen möchte.

Bürgergeld: Katrin haut das Geld auf den Kopf

Denn die achtfache Mutter muss unbedingt einen Einkauf tätigen. Zum Wohle ihrer Kinder steckt Katrin oftmals ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Außerdem ist die Aufstockerin bereits vierfache Oma und möchte ihren Enkeln etwas Gutes tun. Nach der Bank geht es also direkt in den Discounter, um Lebensmittel zu shoppen.

Für knapp 20 Euro schafft sie es, Putzmittel, Hundeleckerlis und Gebäck für die Kinder zu kaufen. Seit über 20 Jahren ist Katrin auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ein Großteil ihres Einkommens fließt jeden Monat in den Einkauf. Die aktuelle Inflation hat die ohnehin knappen finanziellen Ressourcen der Familie weiter belastet und der tägliche Kampf um die Haushaltskasse ist härter denn je.

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“, die unter Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm laufen. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.