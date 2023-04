Hart aber fair (ARD): Lauterbach gerät schon vor Sendung ins Kreuzfeuer der anderen Gäste

Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht eine schwierige Talkshow am Montagabend bevor. Bei „Hart aber fair“ (ARD) wird seine Pflegepolitik heiß diskutiert und wohl auch auseinandergenommen werden!

Das unterstreichen schon erste Einspieler, die „Hart aber fair“ im Vorfeld der Live-Ausstrahlung veröffentlichte. So beklagen sich ein pflegender Angehöriger und eine Pflegefachkraft über die Politik der Bundesregierung und des SPD-Ministers.

„Wirklich enttäuscht“: Lauterbach kriegt schon vor „Hart aber fair“ Wut ab

„Altern in Würde oder in Armut: Wer kann sich gute Pflege noch leisten?“, will Moderator Louis Klamroth am Montagabend wissen. Klar scheint bereits jetzt: Minister Karl Lauterbach braucht gute Argumente und Schlagfertigkeit, sonst dürfte er in der Sendung heftig in die Defensive geraten.

So ist im ARD-Talk auch Silke Behrendt-Stannies zu Gast – bereits zum wiederholten Mal! Die Altenpflegerin und Betriebsrätin nimmt kein Blatt vor den Mund: „Zu dem neuen Gesetz von Herrn Lauterbach, seiner sogenannten Pflegereform, kann ich nur sagen: Ich bin wirklich enttäuscht! Von einem sozialdemokratischen Gesundheitsminister hätte ich mir deutlich mehr erwartet.“ Lauterbach sichere pflegebedürftige Menschen nicht davor ab, zu verarmen, so ihr Vorwurf.

„Hart aber fair“ (ARD): Pflege-Betroffener fühlt sich von Lauterbach allein gelassen

Jochen Springborn, der daheim seine Ehefrau pflegt, fühlt sich von der Politik im Stich gelassen: „Jetzt müssen wir die aktuelle Kostenexplosion auch noch alleine tragen“, klagt er vor der Sendung.

TV-Star Katy Karrenbauer auch bei ARD-Talk dabei

Mit Katy Karrenbauer sitzt eine weitere direkt Betroffene in der Runde. Die prominente Schauspielerin (unter anderem bekannt auch „Hinter Gittern – Der Frauenknast“) kümmert sich um ihren demenzkranken Vater, der in einem Pflegeheim lebt.

Der ARD-Talk mit Moderator Klamroth wird ab 21 Uhr ausgestrahlt.