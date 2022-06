Harry Styles: Horror-Unfall bei Konzert! „Stehe immer noch unter Schock“

Sänger Harry Styles ist aktuell auf Welttournee. Am Samstagabend (11. Juni) trat er im Ibrox-Stadion in Glasgow vor 50.000 Fans auf.

Die Fans waren glücklich, ihr Idol endlich wieder live sehen zu können. Einer wollte Harry Styles dabei ganz nah kommen – doch stattdessen geschah ein schrecklicher Unfall.

Harry Style: Unfall mitten in Live-Auftritt!

Der 20-jährige Dylan Wood stand auf dem obersten Rang des Ibrox-Stadions. Während Harry Styles seinen Song „Kiwi“ performte, lehnte sich Dylan ein wenig zu weit nach vorne auf das Geländer. Dann passierte es!

Auf seinem Konzert in Glasgow passierte ein schrecklicher Unfall. (Archivbild) Foto: picture alliance / empics | Ian West

Der Brite fiel 15 Meter in die Tiefe. Genau in diesem Moment filmte ein anderer Fan den Auftritt des ehemaligen One Direction-Stars – und nahm dabei ungewollt den schlimmen Sturz auf.

Harry Styles: Fan musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden

Dylan hatte Glück im Unglück, er erlitt lediglich eine Gehirnerschütterung, Prellungen, Beulen und ein paar Schnittwunden. Keine gebrochenen Knochen, keine lebensbedrohlichen Verletzungen, berichtet „The Sun“.

Als Dylan ins Krankenhaus eingeliefert wurde, schlossen die Ärzte ihn zwar an ein Beatmungsgerät an – aber nur kurzzeitig, um ihn zu stabilisieren. Am nächsten Tag nahmen sie es wieder ab, weil es ihm schon viel besser ging.

Nach dem Unfall auf dem Harry Styles Konzert meldet sich die Mutter zu Wort

Als Marion Hawkins, Dylans Mutter, ihren Sohn zum ersten Mal auf der Intensivstation besuchen durfte, begann sie sofort zu weinen: „Ich stehe immer noch unter Schock. Ich verstehe nicht, wie er relativ unversehrt davonkommen konnte. Es ist ein totales Wunder. Wir sind alle so erleichtert“, erzählt sie der „Sun“.

