Musikalisch läuft’s im Westen aktuell rund. Nach dem Dortmund-Auftritt von Helene Fischer beehrte Superstar Beyoncé erst kürzlich ihre Fans in Frankfurt und Köln. Am Dienstag (27. Juni) war es jetzt Harry Styles, der sich in Düsseldorf blicken ließ.

Bekannt geworden war der Brite mit der Boyband „One Direction“. 2017 brachte Harry Style seine erste Solo-Single raus, seitdem nimmt der Hype um ihn nicht ab. Auch bei den Düsseldorfern war die Begeisterung groß. Bitter nur, dass seine Fans zumindest bei einem Auftritt bitter enttäuscht wurden.

Harry Styles in Düsseldorf – Fans stehen Schlange

Auch ein Superstar muss mal schlafen – und wo ginge das in Düsseldorf besser, als im 5-Sterne-Luxushotel „Breidenbacher Hof“? Für Harry Styles ging’s zum Check-in und die Fans kamen mit. Jedenfalls standen sie über mehrere Stunden vor dem Hotel, mit der Hoffnung, der Sänger würde sich – spätestens bei seiner Abreise zum Konzert – vor der Tür blicken lassen.

Diese Redaktion war selbst vor Ort und mit einigen Wartenden in Kontakt. Teilweise über vier Stunden standen die Menschen in froher Erwartung vor der Hoteltür, doch von Harry fehlte hier bis zum Konzertbeginn jede Spur.

Düsseldorfer warten vergeblich auf Harry Styles

Das Nobel-Etablissement strotzt nur so vor Exklusivität. Champagner und Kaviar auf dem Zimmer, ein persönlicher Assistent für den Aufenthalt und eine breite Auswahl von kostspieligen Zimmerdetails sind hier an der Tagesordnung.

Am Breidenbacher Hof in Düsseldorf kam’s vor dem Konzert zum Menschenauflauf. Foto: Stefan Schier

Mit 400 Quadratmetern ist die „Royal Suite“ das größte aller Zimmer und verfügt nicht nur über ein „italienisches Marmorbad mit freistehender Badewanne“ und ein „Wohnzimmer mit geräumigem Sitzbereich“ sowie Küchenzeile, sondern auch über einen separaten Straßeneingang. Ob Harry hier wirklich genächtigt hat, ist unklar. Sicher ist allerdings, dass er von dem versteckten Hinterausgang Gebrauch machte.

Denn während vorne die Fans hinter Absperrzäunen und mit Polizeibegleitung sehnsüchtig warteten, soll Harry Styles, laut der Security, das Hotel durch einen anderen Ausgang verlassen haben. Bitter für diejenigen, die noch einen kurzen Blick auf ihn erhaschen wollten. Immerhin schaffte es der Sänger so pünktlich auf die Bühne in der Merkur Spiel-Arena.