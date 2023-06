Er ist ein absoluter Mega-Star und 2023 auf großer Tour mit Zwischenstopp in Deutschland – Harry Styles. Der Sänger, der 2010 mit der Boyband One Direction bekannt wurde, hat sich als Solokünstler längst zum Superstar gemausert. Bei seinem Publikum kommt er gut an, mit seinen Songs und seiner herzlichen Art.

Im Umgang mit seinen Fans sorgte Harry Styles bereits für diverse zuckersüße Momente. Jetzt entstand ein Weiterer davon bei seinem Konzert in Cardiff in Wales.

Harry Styles kommt mit Fan in Kontakt

Dass Harry Styles das Geschlecht eines Menschen sowas von egal ist und auch Männer Nagellack und Kleider tragen können, zeigte er in der Vergangenheit bereits öfters. Darüber hinaus gibt er sich sehr einfühlsam, wenn es um sensible Themen geht. So auch bei besagtem Auftritt.

Hier musste eine schwangere Frau namens Sian dringend auf Toilette – wollte aber auf gar keinen Fall etwas von dem Konzert des Künstlers verpassen. Häufig auf Toilette zu müssen, ist bekanntlich eines der Symptome einer Schwangerschaft und kann auch schon zu Beginn eintreten.

Harry Styles unterbricht Konzert in Wales

Damit sein schwangerer Fan beruhigt aufs stille Örtchen verschwinden konnte und in der Zeit auch nichts verpassen musste, pausierte Harry Styles kurzerhand einfach sein Konzert. Erst kam er mit seinem Fan einfach nur so ins Gespräch, dann war die Problematik schnell erkannt.

Ein TikTok-Video zeigt, wie Harry zunächst mit seiner Zuschauerin redet und dann beschließt, ihr aus der Klemme zu helfen. „Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es wichtig ist, dass Sian auf die Toilette geht, nicht wahr?“

Einspruch vom Publikum gab’s natürlich keinen und so konnte machte sie eine Pipi- und er eine Show-Pause. Bleibt abzuwarten, ob es zu etwaigen Zwischenfällen beim Konzert in Düsseldorf am 27. Juni oder seinem Auftritt in Frankfurt am 8. Juli kommen wird. Aus der Ruhe bringen lässt sich Harry Styles jedenfalls nicht.