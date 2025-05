Christina & Luca Hänni: Offiziell! Sie machen eine Pause 

Fans von Christina (35) und Luca Hänni (30) müssen jetzt stark sein! Die „Let’s Dance“-Stars legen eine überraschende Pause ein. In ihrem Podcast „Don’t worry, be Hänni“ verkünden sie das Aus für den Sommer.

Seit März 2024 plaudern Christina und Luca wöchentlich aus ihrem Leben. Die Idee entstand, als Christina schwanger war. Jetzt, nach 51 Folgen, heißt es: Sommerpause bis September! „Wir wollen mit neuer Energie in den Podcast starten, für euch da sein“, erklärt Christina. Luca ergänzt: „Wir wollen den Podcast auf jeden Fall weitermachen, aber jetzt steht der Sommer an.“

Christina & Luca Hänni: Überraschende Pause lässt Staunen

Die Fans sind gefragt: Ideen und Wünsche für den Podcast sollen her! „Schreibt uns auf Social Media“, ruft Christina auf. Und verabschiedet sich mit warmen Worten: „Wir wünschen euch an dieser Stelle einen wundervollen Sommer, einen hoffentlich warmen Sommer mit guter Laune und viel Zeit für die wichtigen Dinge im Leben, die ihr euch wünscht. Und dass alle eure Träume in Erfüllung gehen.“

Christina hatte kürzlich eine Social-Media-Pause eingelegt. Grund: kritische Kommentare nach „Let’s Dance“. Im Podcast sprach sie offen über den Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen. Doch jetzt freuen sich die Hännis auf einen Familienurlaub. Zuvor stehen noch zwei stressige Wochen an. Luca wird beim Eurovision Song Contest in Basel auf der Bühne stehen. Der 30-Jährige ist aufgeregt: 2019 schaffte er es auf Platz vier!

Christina kann Luca nicht live anfeuern. Sie ist in Köln beim „Let’s Dance“-Halbfinale. Auch beim Finale (23. Mai) und der Profi-Challenge (30. Mai) ist sie dabei. Der Sommerurlaub muss also warten.