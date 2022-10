„Harry Potter“-Star Robbie Coltrane (†72): Schock für Fans – DAS war die Todesursache

Diesen Schock haben die „Harry Potter“-Fans noch lange nicht verdaut: Schauspieler Robbie Coltrane ist am 14. Oktober im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Brite hat in acht Filmen die Rolle des Wildhüters „Rubeus Hagrid“ verkörpert und damit gleich mehrere Generationen geprägt.

Nur neun Tage nach seinem Tod ist die Sterbeurkunde des „Harry Potter“-Stars veröffentlicht worden. Sie offenbart erschütternde Details über das Leben von Robbie Coltrane.

„Harry Potter“-Star Robbie Coltrane litt unter mehreren Krankheiten

Laut des Totenscheins ist Robbie Coltrane an multiplem Organversagen gestorben, wie der „Daily Star“ berichtet. Auf der Sterbeurkunde der Film-Ikone sind jedoch noch fünf weitere Todesursachen angegeben, die allesamt zu seinem Ableben geführt haben sollen.

Zum Zeitpunkt seines Todes litt der Schauspieler demnach an einer Sepsis (Blutvergiftung), einer Infektion der unteren Atemwege, Typ-2-Diabetes, einer Herzblockade sowie Fettleibigkeit. Wie seine Ex-Ehefrau Rhona Gemmell offenbart, soll Robbie schon seit längerer Zeit krank gewesen sein. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 2003 haben sich die beiden immer nahe gestanden. Coltrane hinterlässt zwei Kinder: den 30-jährigen Spencer und die 24-jährige Alice.

Robbie Coltrane betont: „Harry Potter“-Filme werden nie aussterben

Wie schlimm es um Robbie Coltrane stand, konnte niemand der Fans ahnen. Dabei hat er wegen einer Arthrose in den 2010er-Jahren seine Schauspieltätigkeit sogar reduzieren müssen und ist zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen.

Beim 20-jährigen „Harry Potter“-Jubiläum hat man dem Filmstar davon allerdings nichts angemerkt. In dem anderthalb Stunden langen Special „Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts“, das am 1. Januar 2022 erschienen ist, wirkt Coltrane noch völlig bei Kräften.

Mehr zu „Harry Potter“:

Besonders rührend: Im selben Film deutet Robbie Coltrane bereits an, dass ihn seine Filmfigur „Hagrid“ überleben und noch mehrere Jahrzehnte lang relevant sein wird. „Das Vermächtnis der Filme besteht darin, dass die Generation meiner Kinder sie ihren Kindern zeigen wird, du könntest sie also ohne Weiteres in 50 Jahren noch sehen. Ich werde leider nicht mehr hier sein, aber ‚Hagrid‘ schon“, betont der damals 71-Jährige.